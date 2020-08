コナン、ウルトラマンZ、クウガ！ 8/10夏の食玩大攻勢

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2020年8月10日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



まずは「名探偵コナン APTX(アポトキシン)4869グミ Case.3」。アニメ『名探偵コナン』のキーアイテム「APTX(アポトキシン)4869」を模したモールドグミとシールのセットだ。



シールはノーマル13種、レア3種の全16種。



続いては「SGウルトラメダル02」。『ウルトラマンZ』のキーアイテム、ウルトラメダルのSG(食玩)版だ。別売りの「DXウルトラゼットライザー」にセットして変身アクションを楽しめる。怪獣のメダル5種は食玩オリジナル。



ウルトラマンメダル、ウルトラマンエースメダル、ウルトラマンタロウメダル、エレキングメダル、エースキラーメダル、ギャラクトロンMK2メダル、ギルバリスメダル、ホロボロスメダルの全8種。

各直径約3.5センチ。



仮面ライダーシリーズからは「仮面ライダーバトルガンバライジング バーストライズチョコウエハース04」が発売。データカードダス「仮面ライダーバトル ガンバライジング」で遊べるカード1枚付き。

全種ウエハースでしか手に入らないオリジナルカード。うち3種はホロニス仕様のキラカードだ。



仮面ライダーゼロツーなど、全12種。

各縦約8.3×横約5.6センチ。



仮面ライダーのアクションフィギュア「装動」系の「SO-DO CHRONICLE」の新作として、「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダークウガ2」が登場。仮面ライダークウガの変身フォーム3種を再現できる。



アルティメットフォーム【ボディ】、アルティメットフォーム【アーマー】、アメイジングマイティ【ボディ】、アメイジングマイティ【アーマー】、グローイングフォーム【ボディ】、グローイングフォーム【アーマー】の全6種。

アルティメットフォームの黒目版頭部は「アメイジングマイティ【アーマー】」に同梱されている。



ボディとアーマーの組み合わせにより、仮面ライダークウガ アルティメットフォーム、仮面ライダークウガ グローイングフォーム、仮面ライダークウガ アメイジングマイティが完成する。割れたアークル(変身ベルト)も入っており、最終決戦のシーンを再現可能だ。

各全高約11センチ。



(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)円谷プロ

(C)ウルトラマンZ製作委員会・テレビ東京

(C)BANDAI

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映

(C)石森プロ・東映

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

(C)2020 Peanuts Worldwide LLC

(C)ぴえろ







「すみっコぐらし コレクションカードグミ2」は コレクションカード付きのトレーグミ。グミはすみっコたちの形になっている。今回のカードはアイスや海といった夏らしいテーマの絵柄だ。



全14種。

各縦約8.3×横約5.6センチ。



「ドラえもん 四次元ポケットラムネケース」はドラえもんとドラミちゃんの形をしたラムネケース。四次元ポケットが引き出し式になっていて、ラムネを入れられる。2018年から発売されているアイテムの2020年リニューアル版だ。



ドラえもん、ドラえもん(まんぷく)、ドラミちゃん、ドラミちゃん(ウインク)の全4種。

各全高約8センチ。



「スヌーピー リトルコレクション」は、『ピーナッツ』のスヌーピーたちを立体化したキーチェーンマスコット。原作漫画のコマをプリントしたプレートが付属している。



スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック、ジョー・クール、フライング・エース、ドッグハウスの全6種。

各全高約3~5センチ。



最後は「スーパーミニプラ 忍者戦士 飛影Vol.2」。80年代のアニメ『忍者戦士 飛影』に登場する飛影と鳳雷鷹を立体化した組み立てモデルだ。販路限定発売。



飛影、鳳雷鷹 Aパート(上半身)、鳳雷鷹 Bパート(下半身)の全3種。飛影は新規造形のサンダーアローガンが付属。



鳳雷鷹はAパートとBパートを組み合わせると完成。飛影と鳳雷鷹を合体変形させて「空魔・鳳雷鷹」を再現することも可能だ。

飛影が全高約10.5センチ、鳳雷鷹が全高約17センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



