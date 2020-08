レッド・ツェッペリン、ロックの歴史を変えた4人の素顔（写真ギャラリー）

2009年刊行の『Good Times Bad Times: A Visual Biography of the Ultimate Band』に掲載された貴重写真を通じて、レッド・ツェッペリンの素顔を振り返る。



Photograph by TRACKS LTD courtesy of Led Zeppelin: Good Times, Bad Times (Abrams Books)



1968年9月15日、クラブの外でファンが撮影した(左上から時計回りに)ジミー・ペイジ、ジョン・ポール・ジョーンズ、ロバート・プラント、ジョン・ボーナムの貴重写真。







Photograph by Jeffrey Mayer courtesy of Led Zeppelin: Good Times, Bad Times (Abrams Books)



1969年5月31日、ジョン・ボーナムの誕生日パーティーで楽屋に佇むロバート・プラント。







Photograph by Jim Cummins courtesy of Led Zeppelin: Good Times, Bad Times (Abrams Books)



1969年、ニューヨークのアトランティック・スタジオでの『レッド・ツェッペリンⅡ』レコーディング・セッション中に撮影されたジョン・ボーナム。写真家のJim Cumminsは、バンドがセッションを厳重に取り締まっていたと回想している。「グルーピーも、取り巻きも、プレスもいなかった」





レッド・ツェッペリン、ロックの歴史を変えた4人の素顔(全11点)