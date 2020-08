俳優の伊藤健太郎がパーソナリティを務めるニッポン放送『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』のDVDが発売されることと、初の有料配信イベントが開催されることが、8日深夜に1夜限りで復活した同番組内で発表された。

『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)~UNTIL WE SEE YOU AGAIN!~』 -ニッポン放送提供

9日に発売されるDVD『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)~UNTIL WE SEE YOU AGAIN!~』(4,800円税別)には、『オールナイトニッポン0(ZERO)』の月曜レギュラーを務めていた2019年4月~2020年3月の1年間の軌跡を中心に収められている。さらに、ロサンゼルス旅への密着や始球式リベンジなどの特別企画も収録されている。

また、10月3日には番組と連動した初の有料配信イベント『伊藤健太郎のオールナイトニッポン0(ZERO)オンライン』も実施。9月1日からチケットが発売(2,000円税込)される。この配信では、オールナイトニッポンスタッフとの特別企画だけでなく、1人での“朗読劇”にもチャレンジする予定だ。

DVD購入者には、特典として有料配信の割引シリアルコードが配布される。