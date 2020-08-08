アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月27日～8月2日の1位は、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ（ミリシタ）」のCDシリーズ「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 03」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 03」は、「ミリシタ」のキャスト投票企画で選ばれたメンバーが歌うCDの第3弾。今回は「孤島サスペンスホラー」をテーマにしたドラマパートと新曲を収録しています。続く2位には、声優の古川慎さんの3枚目のシングルで、テレビアニメ「啄木鳥探偵處（きつつきたんていどころ）」のオープニングテーマ「本日モ誠ニ晴天也」がランクインしました。

5位には、アニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」のキャストによるユニット「Aqours（アクア）」のメンバーによる初のソロ楽曲アルバムシリーズ第1弾「LoveLive！ Sunshine！！ Takami Chika First Solo Concert Album ～One More Sunshine Story～」が登場しました。第1弾は、高海千歌が歌う新曲とAqoursの楽曲のソロバージョンを収録。今後も各メンバーの誕生日にCDがリリース予定です。

6、9位には、サウンドクリエーターのRevoさんの音楽プロジェクト「Sound Horizon」のメジャーデビュー15周年を記念したリマスター企画のCD2作「Elysion ～楽園幻想物語組曲～ Re：Master Production」「Elysion -楽園への前奏曲- Re：Master Production」がランクインしました。

ほかにも、「ラブライブ！」シリーズの新プロジェクト「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバー、中須かすみのソロシングル「無敵級＊ビリーバー」が7位に。表題曲は、J-POPシーンで活躍するDECO*27（デコ・ニーナ）さんが作曲を手がけた、ポップなメロディーが印象的です。8位には、ヒップホップをテーマにしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」発のニューシングル「Paradox Live Stage Battle “PRIDE”」が登場しました。

今回は、先週に続きトップ10入りしたAqoursのドームツアーテーマソング「Fantastic Departure！」を含め、「ラブライブ！」シリーズの楽曲が多くランクインしました。

◇今週の動向

歌手の遠藤正明さんが歌う、特撮ドラマ「ウルトラマンZ」のオープニングテーマ「ご唱和ください 我の名を！」、声優の東山奈央さんのキャラクターソングベストアルバム「Special Thanks！」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング（左からタイトル、アーティスト）

1位 「THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 03」 野々原茜（CV：小笠原早紀）／島原エレナ（CV：角元明日香）／桜守歌織（CV：香里有佐）／二階堂千鶴（CV：野村香菜子）／北沢志保（CV：雨宮天） シングル

2位 「本日モ誠ニ晴天也」 古川慎 シングル

3位 「Fantastic Departure！」 Aqours シングル

4位 「ANIMA」 ReoNa シングル

5位 「LoveLive！ Sunshine！！ Takami Chika First Solo Concert Album ～One More Sunshine Story～」 高海千歌（CV：伊波杏樹） アルバム

6位 「Elysion ～楽園幻想物語組曲～ Re：Master Production」 Sound Horizon アルバム

7位 「無敵級＊ビリーバー」 中須かすみ（CV：相良茉優）

8位 「Paradox Live Stage Battle “PRIDE”」 BAE／The Cat's Whiskers シングル

9位 「Elysion -楽園への前奏曲- Re：Master Production」 Sound Horizon アルバム

10位 「シングルコレクション＋アチコチ」 坂本真綾 アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階（邦楽・販売促進）アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ＆40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ！」から「Up！10sion Pleeeeeeeeease！」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。