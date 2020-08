真空ホロウ・松本明人「“優しい人増えろ！”と思って」新曲の歌詞に込めた想いを語る

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月1日(土)の放送では、2人組バンド・真空ホロウから松本明人さん(Vo&Gt)が登場! 新曲の歌詞に込められた想いについてお話いただきました。ステイホーム期間中、松本さんは1日2曲のペースで曲を作っていたそうです。逹瑯:結果、何曲できた?松本:えー何十曲……1日に20曲作ったときもあったし。逹瑯:1日20曲!? 1日ってさ、24時間しかないんだぜ?松本:そうです。ちゃんとアレンジまで含めて。逹瑯:フルコーラス?松本:あ~でも2分ぐらいです。1コーラス半ぐらい。逹瑯:それって、あとから聴き返しても20曲全部「これいい曲で使えるな」って感じ?松本:いや……。逹瑯・松本:ハハハハハ(爆笑)。松本:「もう聴かない」って曲もあるかな(笑)。でもちゃんと仮歌詞も入れて。逹瑯:すげえなぁ。あのさ、そもそもどういうテーマになっていくの? ステイホームでこういう状況になると。シンガーソングライターだとさ、どうしても自分の身の回りに起きたこととかが強く影響されてくるじゃん。それで、こういうご時世になって……俺、自分から自然に出てくるネガティブな歌は大好きなんだけど、まわりにグンと左右されて引き出されるネガティブな歌は好きじゃないのね。(この環境だと)そうなっちゃいそうでさぁ。松本:なるほど。僕、前回ゲストで来させてもらったときに出したアルバムで、詞を書くのをやめたんですよ。全部作家さんに任せて。それで今回、それから1年が経ったんだけど、言いたいこともいろいろと出てきて“まだあるんだな”と思って。それでこういう状況になって、今テレビをつけてもSNSを見ていても、ずっとみんな怒っていて。逹瑯:怒ってるよね~。松本:そう、それがすごい嫌で。「もっと優しくなったらいいのにな~」っていう気持ちをいっぱい書いた(笑)。逹瑯:(笑)。松本:“優しい人増えろ!”と思って(笑)。逹瑯:それもさぁ、すごく影響を受けているじゃん。こういう状況じゃなかったら考えなくてもよかったことだからね。◎8月8日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、cali≠gariから桜井青さん(Gt&Vo)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack