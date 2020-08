A.B.C-Z河合郁人、止まらぬ“木村拓哉愛”…「グランメゾン東京」と「ビューティフルライフ」を完コピ!?

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、A.B.C-Zの河合郁人さんが登場。8月2日(日)の放送では、河合さんの熱烈な“木村愛”溢れるトーク展開となりました。2人が直接会うのは、木村が2月に開催したライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の大阪公演以来。しかも、東京公演と両方の会場に足を運ぶほどの後輩の熱心さに、木村は「“なんで東京にも大阪にも来るんだろう?”って、すごく不思議に思っていたんだけど」と本音をポロリ。すると、河合さんは「2ステしましたね。それは、ファンだからですよね」キッパリ。さらに「DVDも買いましたからね、全種類!」と胸を張ります。ちなみに河合さんは、2会場制覇とDVDの購入にとどまらず、Tシャツをはじめとする木村のツアーグッズも数多く購入するほどの徹底ぶり。これには、木村も「それって今後、俺は(サンプルをorプレゼント用に)用意したほうがいいの(苦笑)?」と戸惑い気味。「『俺、買いましたよ!』って、僕にすごく報告してくれるから(笑)。その報告を受けると、“俺、用意したほうがいいのかな~”って」と投げかけると、河合さんは「大丈夫です」ときっちりと断ります。そして本人を前に、あらためて「僕、後輩じゃなくてファンなんで!」と声高らかに宣言。そんな和気あいあいの雰囲気でトークを繰り広げます。その後、ゲストのはずの河合さんが木村を質問攻めに。真逆の展開が続き、木村は「(いつもは)来てくれたゲストが、どう人生を“Flow”してきたのかっていう番組なんだけど」と苦笑い。そして、「(今のところ)ゲストが来て、俺に質問して、俺が答えているだけで……今日郁人が来て、『へぇ~、普段そういう感じなんだ~』っていう話は、一切してないからね」と指摘が飛ぶと、河合さんも「そうですね、逆でしたよね(苦笑)」と我に返ります。河合さんは、くりぃむしちゅー・有田哲平さんの冠番組「有田プレビュールーム」(TBS系)にゲスト出演したときの話題に。この番組は、ゲストがVTRプレゼンターとして登場し、自分の趣味ややりたいことを詰め込んだVTRを作成し、その魅力を自らプレゼン。有田さんをはじめ、スタジオの審査員が、そのプレゼンを今後も“シリーズ化”してオンエアしていくかどうかをジャッジするというバラエティ番組です。その番組で何をプレゼンしたかと言うと、「『TBSの木村さんのドラマを再現したい!』って言って、『グランメゾン東京』と『ビューティフルライフ~ふたりでいた日々~』を再現したんですよ。その(ドラマの)聖地に行って」と河合さん。「グランメゾン東京」で再現したのは、ハーレーダビッドソンに乗った木村演じる尾花夏樹が、平古祥平(玉森裕太さん/Kis-My-Ft2)の目の前に颯爽と現われ、「1回しか言わねぇぞ……グランメゾンに来い!」と誘い、お馴染みとなった“三つ星ポーズ”を後ろ姿で決めながら、去っていくシーン。河合さんは、「あそこ(のシーン)をやりたかったんで、『ここやりたいです! でも僕、(大型)バイクの免許がないので原付で』って言って、原付に乗ってやりました」と報告すると、木村は大笑い。そして、そのドラマ再現の手応えについて「服装とかも、ほぼ(ドラマの)まんまで。緑のヘルメットをかぶって、バンダナをマスクにしたんですけど、原付だけがちょっと……パッと見はあんまりわかんないんですけどね」と自信たっぷり。木村は「いや、わかるでしょ。あれ、乗っていたの、ハーレーだからね」とツッコミを入れ、笑いを誘います。しかし、本物さながらのシチュエーションに「僕のなかでは、ハーレーに乗っているつもりで。本当に、あの(ドラマと同じ)場所で撮りました」と心から楽しんだ様子。さらに、その撮影場所となったマンションの上の階では「奥様方が撮影を見に来ていて。“あれっ? また「グランメゾン東京」やるのかな”って、たぶん思ったと思いますよ」とロケ現場での様子を告げると、木村は「いや、たぶん思ってないと思いますよ。相当“痛いヤツが来たな”って見てたんじゃない?」と返します。もう一方の「ビューティフルライフ~ふたりでいた日々~」で再現したのは、木村演じる沖島柊二と常盤貴子さん演じる町田杏子が公園で待ち合わせをするシーン。河合さんは、「杏子(の車椅子)が溝にハマっちゃって、なかなか(待ち合わせ場所に)来られなくて。柊二が『遅ぇよ!』ってシーンあるじゃないですか。あそこを再現しました!」と饒舌に報告すると、木村は「うん。いや、再現をされてもさ(笑)」とタジタジ。それにも臆することなく「めっちゃ楽しかったです!」ととびきりの笑顔を見せ、“木村愛”溢れる河合さんに、終始押されっぱなしでした。次回8月9日(日)の放送も、引き続き河合さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/