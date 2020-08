LiSA 「鬼滅」劇場版主題歌『炎』は“劇場だけで終わらせない”楽曲に

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。自身が担当する劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月7日(金)放送分)LiSA:10月16日に公開となる劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌を、わたくしLiSAが担当することになりましたーーー!テレビアニメシリーズ(の「紅蓮華」)に続いて担当させていただきます。今回は劇場版ということで……、今回の無限列車編って私自身すごく好きなお話なんです。やっぱりみんなも、劇場で多分すごく浸りたいと思うんですよ。だからその気持ちを劇場だけで終わらせずに持ち帰ってもらえる主題歌にしたくて、梶浦(由記)さんと一緒に制作させていただきました。梶浦さんは今回2回目ですね。前回「鬼滅の刃」のエンディングで「from the edge」という楽曲を作っていただいたのですが、今回はもっとたくさんいろんなお話をさせていただきながら一緒に作りました。なので、梶浦さんの世界観も入ってるし、劇伴も担当されているので……そのままの世界観。だけどLiSAの思いもちゃんと含んだ楽曲になっています。そして、タイトルは「炎」。「炎(ほのお)」と書いて「ほむら」でございます! もうタイトルだけでグッとくるでしょう?! 何て言ったって、私この話好きだからね(笑)。もうピンとくる人はピンとくると思いますよ。炎と書いて、ほむらでございます。もうティザーにもなっているので、物語と一緒に少し聴いていただけると思うんですけど、もうね、泣く覚悟して行ったほうがいいよ! めちゃめちゃ染みるお話。でもすごく温かくて、だけどすごく切ないお話になっております。ぜひ楽曲と一緒に劇場版もお楽しみに!「炎」は いつか番組内でオンエアしますよー! お楽しみに!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/