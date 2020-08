便利でかわいい『リラックマゆで卵タイマー』が実店舗での販売をスタート！

クマザキエイムが発売する、サンエックスの公式ライセンス商品『リラックマゆで卵タイマー』が、全国17店舗の「リラックマストア」にて2020年8月1日(土)より販売開始した。



『リラックマ(Rilakkuma)』は、2003年9月にサンエックスより登場したキャラクター。リラックマはOL・カオルさんの家に住みついている着ぐるみのクマで、背中にはチャックがついており(中身は秘密)、好物はだんご、ホットケーキ、オムライス、プリン、好きなことは音楽を聴くこと、TVを見ること、温泉に入ること。

「あくせくしたってはじまりませんぜ」「ビバ!!ダラダラ」「まあごゆるりと」などの名言があり、かわいい癒しキャラクターとしてコリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマという仲間達と共に幅広い層に支持されている。



本商品は、卵形のリラックマたちがゆで卵の仕上りをメロディーでお知らせする、見てかわいい、使って便利なゆで卵タイマー。「とろとろ/半熟/固ゆで」の3つのゆで加減に合わせて、それぞれ3種類のメロディーで仕上りをお知らせしてくれる。

キャラクターは「リラックマ/コリラックマ/キイロイトリ」の全3種。



(C)SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.