8月29、30日に大阪・泉大津フェニックスで行われる野外ライブイベント「RUSH BALL 2020」の出演アーティストが発表された。

今年は大阪のイベンター・GREENSの30周年を記念したスペシャルバージョンとして開催される「RUSH BALL」。8月29日公演には[Alexandros]、cinema staff、go!go!vanillas、KANA-BOON、Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、the telephones、キュウソネコカミ、クリープハイプ、ハンブレッダーズ、30日公演にはBIGMAMA、Creepy Nuts、Dragon Ash、MONOEYES、OAU、SiM、The BONEZ、TOTALFAT、koboreが出演することが決まった。なお本公演は新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインを遵守して開催される。

RUSH BALL 2020 GREENS 30th Anniversary Special !!!

2020年8月29日(土)大阪府 泉大津フェニックス

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

[Alexandros] / cinema staff / go!go!vanillas / KANA-BOON / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / the telephones / キュウソネコカミ / クリープハイプ / ハンブレッダーズ(オープニングアクト)



2020年8月30日(日)大阪府 泉大津フェニックス

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

BIGMAMA / Creepy Nuts / Dragon Ash / MONOEYES / OAU / SiM / The BONEZ / TOTALFAT / kobore(オープニングアクト)