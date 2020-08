松隈ケンタ率いるBuzz72+、無観客再結成ライブ開催

BiSH、豆柴の大群などを手がけるサウンドプロデューサー松隈ケンタが率いるロックバンドBuzz72+が、2020年8月22日に”無観客”再結成ライブを開催する。



活動休止状態だったBuzz72+は今年4月に13年ぶりのミニアルバム『13』をリリースし、再始動。4月19日には、地元福岡でのイベント「サウンドスクランブル天神2020」にて再結成ライブを行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止の為公演を中止していた。



そして今回、8月22日に「”無観客”再結成ライブ-ReUNION in FUKUOKA-」のライブ動画を配信を決定。今回の再結成ライブは、Buzz72+のはじまりの街である福岡の地から全国へ配信。 視聴用チケットは8月7日20:00〜8月29日24:00まで販売中。





<配信情報>



Buzz72+

「”無観客”再結成ライブ-ReUNION in FUKUOKA-」



配信日:2020年8月22日(土)20:00より

※事前に収録した映像の配信となります。

※2020年8月30日(日)24:00まで視聴可能



チケット購入:https://scrambles.base.ec/categories/2688009

Buzz72+ OFFICIAL WEB SITE:https://buzz72.com/