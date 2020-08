DFL(ドイツサッカーリーグ機構)は7日、2020-21シーズンの対戦表を発表した。

8連覇中の王者バイエルンは開幕節、ホームでシャルケと対戦する。一方、“ストップ・バイエルン“の一番手ドルトムントの初戦は、昨季4位のボルシアMGとなった。両者の直接対決“デア・クラシカー”は、第7節と第24節に行われる。

MF鎌田大地とMF長谷部誠が所属するフランクフルトは開幕節、昨シーズンの2部を制したアルミニア・ビーレフェルトと対戦する。FW大迫勇也が所属するブレーメンは昨シーズン、ハイデンハイムとの入れ替え戦の末になんとか1部残留。開幕節ではヘルタ・ベルリンと戦う。

また、横浜F・マリノスからMF遠藤渓太を期限付き移籍で獲得したウニオン・ベルリンはアウクスブルク、DF遠藤航を擁する昇格組シュトゥットガルトはフライブルクがそれぞれ開幕節の相手となった。

2020-21シーズンのブンデスリーガ1部は、2020年9月19日〜21日の週に開幕を迎え、2021年5月22日に閉幕を予定している。開幕節の対戦表や各節の注目カードは以下の通り。

◆■開幕節、第18節

バイエルン vs シャルケ

ドルトムント vs ボルシアMG

ライプツィヒ vs マインツ

ヴォルフスブルク vs レヴァークーゼン

フランクフルト vs アルミニア・ビーレフェルト

ウニオン・ベルリン vs アウクスブルク

ケルン vs ホッフェンハイム

ブレーメン vs ヘルタ・ベルリン

シュトゥットガルト vs フライブルク

◆■第2節、第19節

ボルシアMG vs ウニオン・ベルリン

レヴァークーゼン vs ライプツィヒ

ホッフェンハイム vs バイエルン

ヘルタ・ベルリン vs フランクフルト

シャルケ vs ブレーメン

マインツ vs シュトゥットガルト

◆■第3節、第20節

バイエルン vs ヘルタ

フランクフルト vs ホッフェンハイム

ウニオン・ベルリン vs マインツ

ブレーメン vs アルミニア・ビーレフェルト

シュトゥットガルト vs レヴァークーゼン

◆■第4節、第21節

ホッフェンハイム vs ドルトムント

フライブルク vs ブレーメン

ヘルタ・ベルリン vs シュトゥットガルト

シャルケ vs ウニオン・ベルリン

ケルン vs フランクフルト

アルミニア・ビーレフェルト vs バイエルン

◆■第5節、第22節

バイエルン vs フランクフルト

ドルトムント vs シャルケ

ウニオン・ベルリン vs フライブルク

ブレーメン vs ホッフェンハイム

シュトゥットガルト vs ケルン

◆■第6節、第23節

ボルシアMG vs ライプツィヒ

ホッフェンハイム vs ウニオン・ベルリン

フランクフルト vs ブレーメン

シャルケ vs シュトゥットガルト

ケルン vs バイエルン

◆■第7節、第24節

ドルトムント vs バイエルン

レヴァークーゼン vs ボルシアMG

ウニオン・ベルリン vs アルミニア・ビーレフェルト

ブレーメン vs ケルン

シュトゥットガルト vs フランクフルト

◆■第8節、第25節

バイエルン vs ブレーメン

ホッフェンハイム vs シュトゥットガルト

フランクフルト vs ライプツィヒ

ヘルタ・ベルリン vs ドルトムント

ケルン vs ウニオン・ベルリン

◆■第9節、第26節

ヴォルフスブルク vs ブレーメン

ウニオン・ベルリン vs フランクフルト

シュトゥットガルト vs バイエルン

◆■第10節、第27節

バイエルン vs ライプツィヒ

フランクフルト vs ドルトムント

ヘルタ・ベルリン vs ウニオン・ベルリン

ブレーメン vs シュトゥットガルト

◆■第11節、第28節

ドルトムント vs シュトゥットガルト

ライプツィヒ vs ブレーメン

ヴォルフスブルク vs フランクフルト

ウニオン・ベルリン vs バイエルン

◆■第12節、第29節

バイエルン vs ヴォルフスブルク

フランクフルト vs ボルシアMG

ブレーメン vs ドルトムント

シュトゥットガルト vs ウニオン・ベルリン

◆■第13節、第30節

レヴァークーゼン vs バイエルン

ヴォルフスブルク vs シュトゥットガルト

ウニオン・ベルリン vs ドルトムント

マインツ vs ブレーメン

アウクスブルク vs フランクフルト

◆■第14節、第31節

バイエルン vs マインツ

ドルトムント vs ヴォルフスブルク

フランクフルト vs レヴァークーゼン

ブレーメン vs ウニオン・ベルリン

シュトゥットガルト vs ライプツィヒ

◆■第15節、第32節

ライプツィヒ vs ドルトムント

ボルシアMG vs バイエルン

レヴァークーゼン vs ブレーメン

ウニオン・ベルリン vs ヴォルフスブルク

マインツ vs フランクフルト

アウクスブルク vs シュトゥットガルト

◆■第16節、第33節

バイエルン vs フライブルク

フランクフルト vs シャルケ

ウニオン・ベルリン vs レヴァークーゼン

ブレーメン vs アウクスブルク

シュトゥットガルト vs ボルシアMG

◆■第17節、最終節

ライプツィヒ vs ウニオン・ベルリン

ボルシアMG vs ブレーメン

レヴァークーゼン vs ドルトムント

フライブルク vs フランクフルト

アウクスブルク vs バイエルン

アルミニア・ビーレフェルト vs シュトゥットガルト