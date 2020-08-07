「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の特別番組「ヒプノシスマイク5thライブBD/DVD発売記念！ディビジョンリーダー大集結SP」が、8月16日19時より2時間にわたりABEMAにて独占生放送される。

これは「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」Blu-ray / DVDの発売を記念した特別番組で、Buster Bros!!!・山田一郎役の木村昴、MAD TRIGGER CREW・碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎、Fling Posse・飴村乱数役の白井悠介、麻天狼・神宮寺寂雷役の速水奨、どついたれ本舗・白膠木簓役の岩崎諒太、Bad Ass Temple・波羅夷空却役の葉山翔太という全6ディビジョンのリーダーを演じるキャストが集結。8月19日にリリースされるBlu-ray / DVDがより楽しめるコーナーや、「ヒプノシスマイク」プロジェクト始動から現在に至る出来事を振り返る「ヒプマイ年表事件簿」、同作に関する重大発表も行われる。

特別番組「ヒプノシスマイク5thライブBD/DVD発売記念！ディビジョンリーダー大集結SP」

日時：2020年8月16日（日）19:00～21:00

チャンネル：SPECIALチャンネル、ABEMAアニメ2チャンネル

出演者：木村昴、浅沼晋太郎、白井悠介、速水奨、岩崎諒太、葉山翔太