『すみっコぐらし』のカードゲーム第2弾ついに本日より発売開始！

スロウカーブより、7月に発表されていた『すみっコぐらし』のカードゲーム第2弾がいよいよ本日8月7日(金)より発売開始となった。



昨年の映画の大ヒットも記憶に新しいサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」。

すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



そんな ”すみっコ” や ”みにっコ” たちが ”かわうそ” とキャンプを楽しむ「かわうそとすみっコキャンプ」テーマのモチーフを使って、夏にぴったりなカードゲーム、「すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~」が登場!



簡単な足し算と引き算のルールに従ってキャラクターが描かれた数字カードを三角形のテント状に並べていき、最終的に7段のカードの山が出来たらクリア。

皆で協力し合いながらテントを作っていく【協力プレイモード】では、お助けカードの「かわうそカード」を使ってテントの完成を目指す。



誰が最後までテント作りが出来るかを目指す【対戦プレイモード】、そしてこのゲームの特徴でもあり、テーマのストーリーでソロキャンプに出掛けた ”ぺんぎん?” のように、一人でじっくりテント作りを目指す【ソロプレイモード】の3つのモードで楽しめる! 今回はそんな商品の説明書画像を公開♪



みんなでわいわい楽しんだり、誰が一番かを競ったり、黙々とテント作りを目指したりと、様々なスタイルで楽しめるこの「すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~」は、amazon、全国カードゲームSHOP他にて本日より発売中。



夏のレジャーのお供にぴったりだが、お家で遊ぶのにも最適。家族でこの夏、『すみっコぐらし』のカードゲームで楽しもう♪



