Official髭男dism「最近買って良かった物は？」枕！トースター！『HELLO EP』！

Official髭男dismがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月5日(水)リリースのニューEP『HELLO EP』を購入したリスナーに直接電話をかけて、感想を聞いてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」8月5日(水)放送分)藤原聡(Vo/Pf):みんなー、最近買って良かった物を教えて?小笹大輔(Gt):買ってよかった物?楢崎誠(Ba/Sax):大輔は前に言ってたよね?小笹:ああ! オーダーメイド枕!松浦匡希(Dr):それいいな!藤原:たしかに枕は大事! 睡眠は人生の……何分の何を占めているっていうしね。小笹:俺に至っては、二分の一だからね。一同:(笑)。藤原:ほかのみんなはどう?楢崎:スパイスかな。シードスパイスっていって、種で売ってるやつとか、粉で売ってるやつもある。使い方が違うから、10種類くらい買った!藤原:信じられるか?! みんなが知らない味を知ってるってことだよ!楢崎:そうなのよ。みんなが知らない味を知ってんのよ~(笑)。小笹:ちゃんまつは?松浦:俺、トースターかな。あの、バ……。藤原:バルミューダ!松浦:そうバルミューダ!(笑)。藤原:僕はねえ、楽天とかAmazonとか……生徒のみんなはあんまり使わないと思うんだけど、サウンドハウスとかのポイントが結構溜まっていて……。楢崎:それを消費したいってこと?藤原:「何に使おうかな~?」って思って(笑)。まあ同じようにポイントが溜まってて、何に使えばいいかわからない生徒もいるかと思いますが……みなさん朗報です! 本日8月5日に『HELLO EP』を発売しました~!3人:ありがとうございます!藤原:すでにゲットしたという書き込みがヒゲダン掲示板に書き込まれていますので、今夜はアポなしでいきなり電話をしていきたいと思います!松浦:迷惑~(笑)。『HELLO EP』藤原:早速いってみよう! もしもし!リスナー:もしもし。藤原:夜分遅くにすみません! TOKYO FM の「SCHOOL OF LOCK!」という番組でコーナーをやらせていただいているOfficial髭男dismという者なんですけれど……掲示板に書き込んでくださった生徒の方にサプライズで電話をかけせていただいてまして。今、お時間よろしいですか?リスナー:ほんとですか?!藤原:えっと……僕、スタッフさんとかじゃなくてメンバーの……。リスナー:聡さんですよね?藤原:そうなんです! ありがとうございます! ちょっとお時間ください!リスナー:大丈夫です!藤原:『HELLO EP』をもう買ってくださったということで、ありがとうございます!楢崎:どうやってゲットしたの?リスナー:Amazonで注文しました。松浦:おお~、ポイント使ったんですか?リスナー:溜まってないです(笑)。一同:(笑)。藤原:もう聴きましたか?リスナー:聴きました、全部!藤原:特にお気に入りの曲を、教えていただいてもいいですか?リスナー:『Laughter』が大好きな曲です!藤原:おぉ!『Laughter』の好きなところを聞いてもいいですか?リスナー:「ラララ」のところがすごい好きで!藤原:「ラララ」ね! 「ラララ」は、ライブではみんなで歌いたいと思うので、一緒に歌える日を楽しみにしています。じゃあ、遅くまでありがとうね!リスナー:早く歌いたいです! ありがとうございます!!藤原:突然かけたのに本当にスマン!リスナー:いえいえ!全員:ありがとう~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/