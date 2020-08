Kenmochi Hidefumiらのアートワークを手がけるクワハラヨシユキ、初の個展を開催

Kenmochi Hidefumiらが所属するレーベル孔雀倶楽部に所属するクリエイター・クワハラヨシユキが、自身初の個展「HUMAN POP」を渋谷のWOMBの4FのスペースbarWで8月10日から31日まで開催する。



本個展のタイトルは「HUMAN POP」と題し、サイケデリックな体内のグラフィックアートが展示される。テーマでもある人体に合わせて、子宮という意味でもあるWOMBでの開催が決まった。



また、展示期間中8月14日には関連イベントとして、Kenmochi Hidefumi、xiangyu、Qunimune、TAMTAMなどが出演するライブイベントも開催。ライブや展示の様子は、オンラインでも配信される予定。



【HUMAN POP CONCEPT】

普段身体の中身を見ることは無いけれど、私たちの内側には臓器や数えきれない細胞達が休むことなく、複雑な働きをしてくれている。それも無意識に。そんな彼らの造形はとても美しく、ひとつひとつの顔が存在し、私たちの体内にはPOPで神秘的な空間が広がっている。



クワハラヨシユキ





<展示情報>



YOSHIYUKI KUWAHARA SOLO EXHIBITION

「HUMAN POP」

2020年8月10日(月)〜31日(月)WOMB 4F・bar W (住所:〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16

入場料:*日程により変動あり、詳しくはイベントページにて

詳細URL:https://womblive.jp/event/



【関連イベント】

「OPENING PARTY」

2020年8月10日 (月・祝)

時間:18:00

入場料:1000円(1D付)

Music selecter: Teppei Kitano / age(gato) / Genick / Kazutaka Sawa(phai)



「HUMAN POP /special DJs」

2020年8月13日(木)

時間:19:00

入場料:1000円(1D付)

Music selecter: SunaoSystem/ Teppei Kitano/ 珠 鈴(DJ)/ PellyColo



「HUMAN POP /special LIVE」

2020年8月14日(金)

時間:18:00

入場料:2500円(1D付)1D付) ※定員に達した場合、入場制限あり

配信視聴:無料

LINEUP: Kenmochi Hidefumi / xiangyu / Qunimune / TAMTAM

VJ: 孔雀倶楽部

2F studioW にてLIVEを行います。4F barW と行き来自由になりますので、展示とLIVEあわせてお楽しみください。

特設サイト:https://womblive.jp/event/2020/08/14/humanpop-live/



「HUMAN POP /special DJs」

2020年8月18日(火)

時間:19:00

入場料:1000円(1D付)

LINEUP:Yohji Igarashi and more!



「HUMAN POP / GRAYZONE」

2020年8月25日(火)

時間:19:00

入場料:1000円(1D付)

LINEUP : GRAYZONE and more



クワハラヨシユキ(孔雀倶楽部):https://www.instagram.com/yk6871/