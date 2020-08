宮本浩次「P.S. I love you」CD化、カップリングに「木綿のハンカチーフ」のカバー

ロングセールスを続けている宮本浩次の新曲「P.S. I love you」が、2020年9月6日にシングルCDとしてリリースされる。



本楽曲はNHKドラマ10『ディア・ペイシェント~絆のカルテ~』の主題歌に起用されている。シングルCDには表題曲「P.S. I love you」に加え、カップリングに名曲「木綿のハンカチーフ」のカバーを収録する予定。



さらに初回限定盤のDVDには、今年の宮本の誕生日6月12日に行われた「2020 612 宮本浩次バースデイコンサートat作業場 「宮本、独歩。」ひきがたり」の完全版を収録。ファースト・ソロアルバム『宮本、独歩。』収録曲全曲に加え、エレファントカシマシの楽曲や貴重なカバー曲まで、全21曲を歌い切ったライブ全編とドキュメンタリーを収録した完全版となる。





<作品情報>







宮本浩次

『P.S. I love you』



発売日:2020年9月16日(水)発売

初回限定盤(CD+DVD):2900円(税抜)

通常盤(CD):1100円(税抜)



=CD収録曲=

1. P.S. I love you

2. 木綿のハンカチーフ

3. P.S. I love you(Instrumental)

4. 木綿のハンカチーフ (Instrumental)

※2 形態共通



=初回限定盤DVD収録内容=

2020 612 宮本浩次バースデイコンサートat作業場 「宮本、独歩。」ひきがたり 完全版



【第一部】

1. 夜明けのうた

2. 冬の花

3. 孤独な旅人

4. 悲しみの果て

5. 解き放て、我らが新時代

6. going my way

7. きみに会いたい -Dance with you-

8. 獣ゆく細道

9. 俺たちの明日

10. 赤いスイートピー

11. 珍奇男

12. デーデ

13. 明日以外すべて燃やせ

14. 旅に出ようぜbaby

15. 昇る太陽

16. ハレルヤ

【第二部】

17. 月夜の散歩

18. Fight! Fight! Fight!

19. 赤い薔薇

20. 今宵の月のように

21. Do you remember?



宮本浩次 official web site:http://miyamotohiroji.com