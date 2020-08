スクウェア・エニックスから発売されている雑誌や単行本のコーナーを設け、その飾り付けの完成度の高さを競い合うコンクール「2020年夏コミッパ」が、全国2057軒の書店にて開催されている。

コンクールの期間中、「コミッパ」参加書店ではスクウェア・エニックスの雑誌や単行本を購入した人に、特典としてクリアしおりをプレゼント。しおりの絵柄は「おじさまと猫」「その着せ替え人形は恋をする」「薬屋のひとりごと」「地縛少年花子くん」「魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」「好きな子がめがねを忘れた」「クールドジ男子」「性別『モナリザ』の君へ。」の8種がラインナップされた。

なお特設サイトには、スクウェア・エニックス作品のオススメタイトルを無料で試し読みできるページが登場。気になる作品がある人はこの機会にチェックしてみては。

(c)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.