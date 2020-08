宮野真守出演『ウルトラマンゼロ』10周年記念トーク番組が生配信！

円谷プロダクションは、ウルトラマンゼロの登場10周年を記念する生配信トーク番組「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」を、NTTドコモと共同で、2020年8月22日(土)19時よりオンラインにて開催する。



ウルトラマンゼロは2009年12月12日公開『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場。ウルトラセブンの息子という肩書きと、それまでのウルトラヒーローとは一線を画すキャラクター性で鮮烈な印象を残している。



8月22日(土)19時より開催される「ウルトラマンゼロ TALKish」には、ウルトラマンゼロの声役を務める人気声優・宮野真守さんや、映画『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』でウルトラマンゼロの人間体・ランを演じた小柳友さんなど、ウルトラマンゼロにまつわる豪華ゲストが登場!

10年の振り返りやゼロに対する想い等、ゼロに関する様々なテーマで熱いトークを繰り広げる他、番組内ではウルトラマンシリーズおよび宮野真守さんに関連する最新情報を発表する。



そしてウルトラマンゼロ10周年公式Twitterにて、「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」開催を記念してキャンペーンを実施。投稿された質問のうち、いくつかを出演者が答えていく。

応募した方の中から抽選で15名にウルトラマンゼロのグッズをプレゼント! 出演者への熱い質問と共に、ぜひ参加して欲しい。



当番組は、NTTドコモのdアカウントに対応し、次世代のライブエンターテイメント技術によりファンと一緒に作っていく参加型ライブを体験できる「SPWN」プラットフォームにて配信。

チケットは通常チケットが3000円、ビジュアルブック付チケットが7180円(※送料400円(税込)別途)で販売される。



ビジュアルブック付チケットは、2020年9月19日(土)に発売となる「ウルトラマンゼロ10周年」および、ウルトラマンゼロの弟子・ウルトラマンゼットが活躍する『ウルトラマンZ』(テレビ東京系列にて毎週土曜日あさ9時より好評放送中)を記念したビジュアルブックをいち早く手に入れることができるもの。



ウルトラマンゼロとウルトラマンゼットの両面表紙となっており、それぞれの魅力を余すところなく楽しむことができるほか、YouTubeウルトラマン公式チャンネルにて大人気配信中『ウルトラマンゼット&ウルトラマンゼロ ボイスドラマ』の特別話が収録された特典CDが付属する。

ビジュアルブックを確実に手に入れたい方は、こちらのチケットがおすすめだ。



円谷プロダクションが展開する、オンラインでのエンターテインメント企画に乞うご期待!



(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.