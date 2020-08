「ガンダム」シリーズの劇伴、主題歌、キャラクターソングのストリーミング配信が、Apple Musicなど各サービスで本日8月7日より順次スタートする。

本日配信が始まるのは音楽を澤野弘之が手がけた「機動戦士ガンダムUC」「機動戦士ガンダムNT」、服部隆之が手がけた「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」、大間々昂が手がけた「機動戦士ガンダム Twilight AXIS」のサウンドトラックや主題歌。その後、8月21日より「機動戦士ガンダムSEED」「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」「機動戦士ガンダム00」、9月より「機動武闘伝Gガンダム」「新機動戦記ガンダムW」「機動新世紀ガンダムX」「機動戦士ガンダムAGE」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」「機動戦士ガンダム サンダーボルト」「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」の楽曲が、合わせて1000曲以上配信される。詳細は記事末のリストで確認を。

「ガンダム」シリーズ楽曲のストリーミング配信

配信サービス:Apple Music、Amazon Music Unlimited、Spotify、LINE MUSIC、YouTube Music、RecMusic、Rakuten Music

2020年8月7日(金)~

「機動戦士ガンダムUC」(音楽:澤野弘之)

「機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック1」

「機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック2」

「機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック3」

「機動戦士ガンダムUC オリジナルサウンドトラック4」

「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」(音楽:服部隆之)

「『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』ORIGINAL SOUND TRACKS『portrait 01』」

「『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』ORIGINAL SOUND TRACKS『portrait 02』」

「『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』ORIGINAL SOUND TRACKS『portrait 03』」

「『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』ORIGINAL SOUND TRACKS『portrait 04』」

「『機動戦士ガンダム THE ORIGIN ルウム編』ORIGINAL SOUND TRACKS」

森口博子「宇宙の彼方で」

服部隆之 Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring AYA「I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ-」

「機動戦士ガンダムNT」(音楽:澤野弘之)

「機動戦士ガンダムNT オリジナル・サウンドトラック」

「機動戦士ガンダム Twilight AXIS」(音楽:大間々昂)

「機動戦士ガンダム Twilight AXIS オリジナル・サウンドトラック」

2020年8月21日(金)~

「機動戦士ガンダムSEED」(音楽:佐橋俊彦)

「機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK1」

「機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK2」

「機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK3」

「機動戦士ガンダムSEED ORIGINAL SOUNDTRACK4」

「交響組曲 機動戦士ガンダムSEED」

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(音楽:佐橋俊彦)

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK1」

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK2」

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK3」

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ORIGINAL SOUNDTRACK4」

「機動戦士ガンダムSEED~SEED DESTINY THE BRIDGE」

「Across the Songs from GUNDAM SEED & SEED DESTINY」

「交響組曲 機動戦士ガンダムSEED DESTINY」

「機動戦士ガンダム00」(音楽:川井憲次)

「機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 01」

「機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 02」

「機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 03」

「機動戦士ガンダム00 ORIGINAL SOUNDTRACK 04」

「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- オリジナルサウンドトラック」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 1/宮野真守 come across 刹那・F・セイエイ」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 2/三木眞一郎 come across ロックオン・ストラトス」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 3/神谷浩史 come across ティエリア・アーデ」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 4/吉野裕行 come across アレルヤ・ハプティズム」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 5/入野自由 come across 沙慈・クロスロード」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 6/高垣彩陽 come across フェルト・グレイス」

「機動戦士ガンダム00 Voice Actor Single 7/中村悠一 come across グラハム・エーカー」

2020年9月~

「機動武闘伝Gガンダム」「新機動戦記ガンダムW」「機動新世紀ガンダムX」「機動戦士ガンダムAGE」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」「機動戦士ガンダム サンダーボルト」「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」の各楽曲

