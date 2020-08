ワコムは8月7日、三菱鉛筆とコラボしたデジタル鉛筆「Hi-uni DIGITAL for Wacom」を発売。また、その書き味をCLIP STUDIO PAINTで再現する「Hi-uniブラシ」の無償提供を、Wacom Oneユーザー向けに開始している。今回、三菱鉛筆とCLIP STUDIO PAINTとのコラボを記念して「モノクロイラストコンテスト」を7日から開催した。

同コンテストで募集するのは、「未来」「前進」「進化」のいずれか1つのテーマに沿った、モノクロ(白、黒、灰色とそのグラデーション)のみで表現したHi-uniブラシを使ったイラスト、またはアナログのオリジナル作品。

応募するには、ワコムの公式アカウント(Twitter: @wacominfojp、Instagram: @wacom_tokyo)をフォローの上、自身の TwitterまたはInstagramアカウントにて作品の説明とともに、ハッシュタグ「#ワコムモノクロイラストコンテスト」を付けて投稿する。

また、制作過程がデジタルの場合は 「#デジタル」、アナログの場合は 「#アナログ」 も必ず入れること。学生は「#学生応募」も記載する。なお、賞品発送の都合上、日本国内在住者のみエントリー可能とのことだ。応募期間は2020年8月7日~8月31日。結果発表は9月下旬予定。

各賞の賞品は、最優秀賞が「Wacom Cintiq 16」、三菱鉛筆「ハイユニアートセット」、「CLIPSTUDIO PAINT EX 3年ライセンス」。優秀賞が「Wacom One 液晶ペンタブレット 13」、「Hi-uni DIGITAL for Wacom」、三菱鉛筆「ハイユニ アートセット」、「CLIP STUDIO PAINT PRO 3年ライセンス」。特別賞(学生を中心に選定予定)が「Wacom One 液晶ペンタブレット 13」、「Hi-uni DIGITAL for Wacom」、三菱鉛筆「ハイユニ アートセット」、「CLIP STUDIO PAINT PRO 3年ライセンス」 。

審査員は、有田満弘氏とサイトウユウスケ氏が務める。詳細については、コンテストの特設サイトを参照のこと。