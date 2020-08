欅坂46「欅共和国2019」DVD&Blu-ray特典映像の予告編を公開【写真＆動画】

8月12日(水)発売の欅坂46DVD/Blu-ray「欅共和国2019」の初回生産限定盤に収録される「The Documentary of 欅共和国2019」予告編が7日(金)、欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELで公開された。



【写真8点】2期生たちが初参加した「欅共和国2019」覚悟と成長の舞台裏



「欅共和国2019」は昨年の7月5日(金)〜7日(日)の3日間にわたり富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された、欅坂46の夏恒例の野外ワンマンライブ。



初回生産限定盤に収録される「The Documentary of 欅共和国2019」には、メンバーのリハーサルスタジオから、現地リハーサルに取り組む真剣な姿と、時には笑顔、時には涙の裏側を余すことなく収録されている。この年、欅共和国に初めて参加した2期生は、このライブの規模に期待と不安をのぞかせる一面もあり、成長の過程が垣間見られる特典映像となっている。







▽「欅共和国2019」DVD&Blu-ray

発売日:8月12日(水)