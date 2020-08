● マリナーズ 1 - 6 エンゼルス ○

<現地時間8月6日 Tモバイル・パーク>



エンゼルスの大谷翔平選手が現地時間6日(日本時間7日)、敵地で行われているマリナーズ戦に「4番・指名打者」でスタメン出場し、先頭打者として迎えた2回の第1打席に左翼席へ3号ソロを放った。



2回表に無死走者なしという状況でマリナーズの右腕ウォーカーと対峙した大谷は、1ボールからの外角の高めに浮いた変化球を左翼スタンドへ運び、チームに先制点をもたらした。



4回の第2打席は無死一二塁という好機で打席に入り、ストレートの四球を選んでチャンスを拡大させると、チームはこの回に3得点。大谷はスタッシの犠飛でこの回3点目のホームを踏んだ。第3打席は5回一死一塁という状況だったが左飛に、7回の第4打席は二死二塁から詰まり気味の中飛に倒れた。



右腕の屈筋回内筋損傷により、今季中の投手復帰はなくなった大谷だが、復帰後の第1打席で“打者”としていきなり結果を残した。直近の2試合は大事をとって欠場していたが、打者に専念することになった残りのシーズンでどのような活躍を見せてくれるのか、楽しみだ。



Good to have you back Sho 🤩 pic.twitter.com/VSmzEHYEt2— Los Angeles Angels (@Angels) August 6, 2020





▼ きょうの大谷翔平

「4番・指名打者」

第1打席:左本塁打(+1)

第2打席:四球

第3打席:左飛

第4打席:中飛