菅田将暉×OKAMOTO’S、コラボ楽曲「Keep On Running」配信リリース&MV解禁

菅田将暉とOKAMOTOSによるコラボレーション配信シングル『Keep On Running』が、2020年8月7日に配信開始となった。



本楽曲は、本人たちも出演しているトヨタ自動車 カローラツーリングのCMに起用されている。OKAMOTOSのメンバー、オカモトショウとオカモトコウキによる作詞作曲で、OKAMOTOSのグルーヴに菅田将暉の歌声が重なった、爽やかで疾走感のあるロックチューンとなっている。







また本日「Keep On Running」のミュージックビデオも解禁となった。若手クリエイターNasty Men$ah(ナスティーメンサー)が監督を務めた。LEDパネルの前で1つのバンドのような一体感でパフォーマンスする5人を、細かく刻まれたカットや様々なエフェクトで演出し、時にクールで、時に楽しげな、疾走感とグルーヴのある映像となっている。





<楽曲情報>







菅田将暉×OKAMOTOS

配信シングル『Keep On Running』



配信日:2020年8月7日(金)

配信URL:https://erj.lnk.to/SgXmGZ

作詞・作曲:オカモトショウ、オカモトコウキ

編曲:OKAMOTOS