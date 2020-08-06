矢沢永吉のバラードベストアルバム「STANDARD～THE BALLAD BEST～」が10月21日にリリースされる。
このベストアルバムリリースは本日8月6日に行われたライブ映像配信企画「3 BODY'S NIGHT」第2弾の終了後にアナウンスされた。リマスタリングを施した全39曲がCD3枚に収録され、「キャロル」「YES MY LOVE」「いつの日か」「風の中のおまえ」などの楽曲は新たに再録音が行われている。
本作はBlu-rayまたはDVD付きの初回限定盤2仕様とCDのみの通常盤、アナログ盤の合計6仕様を発売。初回限定盤Aはバラードにフォーカスした未発表ライブ映像6曲が、初回限定盤Bはこのベストアルバムのために撮り下ろされた「風の中のおまえ」「YES MY LOVE」と、2011年発売の映像作品「ONLY ONE ～touch up～SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON」に収められていた「面影」のミュージックビデオが収録される。アナログ盤は矢沢の公式通販サイト限定での販売となる。
矢沢永吉「STANDARD～THE BALLAD BEST～」収録内容
CD DISC 1
01. 面影
02. #9おまえに
03. フォーチュン・テイラー
04. 真昼
05. 燃えるサンセット
06. ミスティ -misty-
07. ひき潮
08. THE STRANGE WORLD
09. この海に
10. 黄昏に捨てて
11. 愛はナイフ
12. 今・揺れる・おまえ
13. YES MY LOVE
CD DISC 2
01. 未来をかさねて
02. HEY YOU・・・
03. 風の中のおまえ
04. Moon Light Song
05. 安物の時計
06. MORNING RAIN
07. バーチャル・リアリティー・ドール
08. 早冬の気配
09. Tonight I Remember
10. チャイナタウン
11. A DAY
12. メイク
13. キャロル
CD DISC 3
01. 親友
02. 「あ.な.た...。」
03. Sweet Winter
04. 棕櫚の影に
05. アイ・ラヴ・ユー, OK
06. 時間よ止まれ
07. いつの日か
08. Dry Martini
09. 東京
10. パセオラの風が
11. 夕立ち
12. エイシャン・シー
13. ホテル・マムーニア
初回限定盤A Blu-ray / DVD
01. 東京（2014年「Dreamer」）
02. 風の中のおまえ（2017年「TRAVELING BUS」TOUR）
03. 時間よ止まれ（2014年「Z's START ON」TOUR）
04. YES MY LOVE（2019年「ROCK MUST GO ON」TOUR）
05. アイ・ラヴ・ユー, OK（1999年「LOTTA GOOD TIME」TOUR）
06. A DAY（2010年「TWIST」TOUR）
初回限定盤B Blu-ray / DVD
01. 風の中のおまえ
02. YES MY LOVE
03. 面影（from ONLY ONE～touch up～SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON）