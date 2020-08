矢沢永吉のバラードベストアルバム「STANDARD~THE BALLAD BEST~」が10月21日にリリースされる。

このベストアルバムリリースは本日8月6日に行われたライブ映像配信企画「3 BODY'S NIGHT」第2弾の終了後にアナウンスされた。リマスタリングを施した全39曲がCD3枚に収録され、「キャロル」「YES MY LOVE」「いつの日か」「風の中のおまえ」などの楽曲は新たに再録音が行われている。

本作はBlu-rayまたはDVD付きの初回限定盤2仕様とCDのみの通常盤、アナログ盤の合計6仕様を発売。初回限定盤Aはバラードにフォーカスした未発表ライブ映像6曲が、初回限定盤Bはこのベストアルバムのために撮り下ろされた「風の中のおまえ」「YES MY LOVE」と、2011年発売の映像作品「ONLY ONE ~touch up~SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON」に収められていた「面影」のミュージックビデオが収録される。アナログ盤は矢沢の公式通販サイト限定での販売となる。

矢沢永吉「STANDARD~THE BALLAD BEST~」収録内容

CD DISC 1

01. 面影

02. #9おまえに

03. フォーチュン・テイラー

04. 真昼

05. 燃えるサンセット

06. ミスティ -misty-

07. ひき潮

08. THE STRANGE WORLD

09. この海に

10. 黄昏に捨てて

11. 愛はナイフ

12. 今・揺れる・おまえ

13. YES MY LOVE

CD DISC 2

01. 未来をかさねて

02. HEY YOU・・・

03. 風の中のおまえ

04. Moon Light Song

05. 安物の時計

06. MORNING RAIN

07. バーチャル・リアリティー・ドール

08. 早冬の気配

09. Tonight I Remember

10. チャイナタウン

11. A DAY

12. メイク

13. キャロル

CD DISC 3

01. 親友

02. 「あ.な.た...。」

03. Sweet Winter

04. 棕櫚の影に

05. アイ・ラヴ・ユー, OK

06. 時間よ止まれ

07. いつの日か

08. Dry Martini

09. 東京

10. パセオラの風が

11. 夕立ち

12. エイシャン・シー

13. ホテル・マムーニア

初回限定盤A Blu-ray / DVD

01. 東京(2014年「Dreamer」)

02. 風の中のおまえ(2017年「TRAVELING BUS」TOUR)

03. 時間よ止まれ(2014年「Z's START ON」TOUR)

04. YES MY LOVE(2019年「ROCK MUST GO ON」TOUR)

05. アイ・ラヴ・ユー, OK(1999年「LOTTA GOOD TIME」TOUR)

06. A DAY(2010年「TWIST」TOUR)

初回限定盤B Blu-ray / DVD

01. 風の中のおまえ

02. YES MY LOVE

03. 面影(from ONLY ONE~touch up~SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON)