さだまさしが8月1日に東京藝術大学の客員教授に就任した。

さだは就任翌日の8月2日に東京・東京藝術大学奏楽堂で行われたチャリティコンサート「和樹の部屋 特別篇~新しい日常へ~May new days come as soon as possible.」にゲストとして登場。定員1100名の会場に67名の観客という新型コロナ感染防止に努めた形で開催された本イベントで、澤和樹学長と共にバイオリンを演奏したほか、澤学長、箭内道彦教授と共にトークショーも行った。イベント内では、東京藝術大学客員教授のサプライズ授与式も開かれ、さだは澤学長からその証を受け取った。