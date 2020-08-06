WOWOWでは、ロックバンド「DIR EN GREY」の特集として、ライブ映像やミュージックビデオ（MV）特集など3番組を、「DIR EN GREY WOWOWスペシャル」と題して、WOWOWライブで、8月18日午後6時から6時間一挙放送する。

一挙放送されるのは、7月に放送され人気を博したメンバーへの撮り下ろしインタビュー「DIR EN GREY Interview & Document」、ミュージックビデオをセレクトした「DIR EN GREY Music Video Collection」、数々のライブ映像からメンバーが選曲し、その時のエピソードや思いを語ったインタビュー映像と合わせた「DIR EN GREY Live Archives ～Member’s Selections～」の3番組。

また、放送に先駆け、メンバーのコメント入りプロモーション動画を番組サイトで公開する。

◇放送日時は以下の通り

・「DIR EN GREY Interview & Document」（リピート放送） WOWOWライブで8月18日午後6時から

・「DIR EN GREY Music Video Collection」 WOWOWライブで8月18日午後7時から

・「DIR EN GREY Live Archives ～Member’s Selections～」 WOWOWライブで8月18日午後9時から