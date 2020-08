高橋ヒロシ、HI-AX原作によるアメノ「HiGH&LOW THE WORST 鳳仙学園日誌」の応募者全員サービスが、本日8月6日に発売された月刊少年チャンピオン9月号(秋田書店)で実施されている。

「HiGH&LOW THE WORST 鳳仙学園日誌」は高橋の「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観がクロスオーバーした「HiGH&LOW THE WORST」に登場する鳳仙学園幹部たちの日常を描いた作品。応募者全員サービスの缶バッジは「HiGH&LOW THE WORST」のBlu-ray / DVDがリリースされたことを記念したもので、上田佐智雄と鳳仙四天王のデフォルメイラストが描かれたセットのほか、志尊淳、塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史が演じた実写バージョンのデザインも用意されている。さらに今号では、「クローズ」30周年を記念した、大東駿介のインタビューも掲載された。

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。