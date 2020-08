『ロード・オブ・ザ・リング〜王の帰還〜』アラルゴンが迫力の立体化!!

プライム1スタジオのプレミアムマスターラインより、『ロード・オブ・ザ・リング〜王の帰還〜』からアラルゴンが立体化する。



ファンタジー映画の金字塔『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ三作目『ロード・オブ・ザ・リング~王の帰還~』より、”アラゴルン” が登場する。

指輪の仲間の一員であり、ゴンドールの王族の末裔。かつてサウロンを倒した剣を鍛え直した「アンドゥリルの剣」を携え亡霊となった兵士を率いてミナス・ティリスの闘いを勝利へと導いた。

黒門の闘いでは、兵士たちを鼓舞し、自ら先陣を切ってオークとの闘いに臨んだ。



無骨ながら逞しく精悍な表情を見事に立体化した頭部、恋人であるエルフ族のアルウェンより贈られたエルフ族の飾りや、使い込まれたコスチューム、アンドゥリルの剣も細部にわたり忠実に再現されている。

ベースに配された死者の軍勢は、淡い緑で塗装され雰囲気たっぷりに演出されている。



通常版とDX版が用意されており、DX版では鬼気迫る叫びの表情と、敵に集中した目線を送る緊張感ある表情の差し替え頭部パーツが付属する。



価格は通常版が10万9890円+税、DX版が12万0890円+税。

商品サイズは1/4スケールのH:76.4cm×W:36.8cm×D:49.8cmとなっている。

2021年11月〜2022年2月頃発売予定だ。



(C) 2020 New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.