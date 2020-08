プライム1スタジオより、スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』がCutie1スタイルで登場する。



リリースされるのはダンテ、ネロ、バージル、Vの全4種がラインナップされており、各3500円+税で2021年2〜4月に発売を予定している。

サイズは高さ約12cmで、どのアイテムにも専用ベースが付属しており、本体とベースは仕込まれたマグネットでしっかり立つことが可能だ。



キャラクターの特徴を活かしつつ、ぬいぐるみのようでそうでないコレクタブルフィギュアCutie1らしいフォルムでデザインされており、揃えて飾るのも楽しいかもしれない。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.