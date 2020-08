J.Y. Parkの日本初となるベストアルバム「J.Y. Park BEST」が10月7日にリリースされる。

2PMやTWICEが所属するJYP Entertainmentの創設者であり、日本ではソニーミュージックとJYPの合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」の総合プロデューサーとしてその名を広めたJ.Y. Park。プロデューサーとしてはもちろん、自身もアーティストとして活躍し数々のヒット曲を生み出しており、「Nizi Project」でも「Who's your mama?」や「Swing Baby」がミッションの課題曲として使用された。

ベストアルバムにはJ.Y. Parkがこれまで韓国でリリースしてきた楽曲の中から厳選されたヒット曲の数々を収録予定。初回限定盤には「Nizi Project」で飛び出したJ.Y. Parkの名言を集めた別冊ブックレット「J.Y. Park語録」が付属する。さらにJ.Y. Parkの直筆サインが入った語録が抽選で100名に当たる企画への応募ハガキも封入される。

またJ.Y. Parkは8月12日18:00にSUNMI(ex. Wonder Girls)を迎えた新曲「When We Disco(Duet with SUNMI)」を配信リリース。新たに発表されたアーティストビジュアルには、キラキラとまぶしいディスコの雰囲気の中に佇むJ.Y. Parkの写真が使用されている。JYP EntertainmentのYouTube公式チャンネルでは楽曲のティザービデオを公開中。