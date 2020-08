山里亮太(南海キャンディーズ)とSHELLYが司会を務める『もしもAI動画大賞』(TBS系)が、8月6日(木)20時から放送される。



同番組は、最新AI技術で現実にはありえない「オモシロ動画」を実現する動画バラエティ。菅野美穂が審査委員長を務め、スタジオゲストとして、片岡愛之助、かまいたち(山内健司、濱家隆一)、貴乃花光司、生見愛瑠が出演する。



さらに、菊池風磨・佐藤勝利(Sexy Zone)、ジャニーズWEST、EXIT、AKB48、3時のヒロイン、瀬戸康史、高岸宏行(ティモンディ)、高橋メアリージュン、滝沢カレン、立川志らく、DA PUMP、多部未華子、中島イシレリ、フワちゃん、眞栄田郷敦、みやぞん(ANZEN漫才)、加藤一二三、ゆきぽよらがVTR出演する。



有名アスリートやイケメン俳優など各ジャンルで活躍する人気者たちが、絶対にできない、絶対にやりそうにない姿の「もしも動画」を制作。菅野がフワちゃんに!? 愛之助はEXITに!? そしてTBS人気番組とのコラボ企画では、かまいたちと山里が、話題のドラマ『私の家政夫ナギサさん』(毎週火曜22:00~)のある役に変身する。さらには加藤がなんとDA PUMPに!? そのほか、様々な人気者たちが、オネエ系カリスマ美容家や強烈モンスター芸人に変身する。



さらに、️大喜利AIと人気芸人によるプライドをかけた3番勝負も。のべ数万人の芸人の発言やネタを学習した「大喜利AI」と人気芸人が対決する「大喜利AI VS 芸人」では、アインシュタインの稲田直樹やオードリーの春日俊彰らが「菅野美穂あるある」「桃太郎のBADエンディング」「SHELLYが離婚した理由」など様々なお題でAIと大喜利対決に挑戦する。AIが、かまいたちも感動するほどの天才的な回答を見せ、四千頭身とミキは惨敗で激ギレする。



人間を自動で追いかけるAIドローンと一流アスリートが鬼ごっこで競う「無人AIドローン VS アスリート・鬼ごっこ」では、体力自慢の高岸に加え、アクロバティックな動きと華麗な技で見る人を魅了するパルクールの日本代表が緊急参戦。さらに、FUJIWARA・藤本敏史の登場には、MCの山里が思わず「キャスティングがふざけている」とツッコむが、その理由とは?



さらに「顔認証AI VS メイクの達人・メイク見破り対決」では、ゆきぽよがメイクの達人とタッグを組み、顔認証AIとの異種対決に挑戦する。ゆきぽよは大人気漫画「鬼滅の刃」のあの人気キャラクターに変身する。普段とは全く違うゆきぽよの姿でも、AIは本人だと認識できるのか!? スタジオ一同が驚愕したゆきぽよの姿は必見となっている。