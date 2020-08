シンガー・ソングライターの斉藤和義さんが出演するオリジナル番組「斉藤和義 スタジオライブ&斉藤工務店」が、8月25日にWOWOWで放送される。放送に先駆けて、スタジオライブのメーキング映像や収録時の写真などが、ツイッターの「WOWOW MUSIC」アカウントで毎週火曜と土曜に配信されることも発表された。

番組では、今年1月に発売した最新アルバム「202020」に携わったバンドメンバーによるオリジナルスタジオライブをリハーサルから追いかけたほか、斉藤さん自作のギターをメンバーや雑誌連載企画で関わるギタービルダーに見せながらの談話、弾き語りなどを放送する。

番組は8月25日午後9時にWOWOWライブで放送。関連番組として、「斉藤和義 弾き語りツアー 2019 “Time in the Garage”」を24日午後4時45分、「斉藤和義 “Time in the Garage”インサイドストーリー」を24日午後6時半に、いずれもWOWOWライブで放送する。

また番組の公式サイトでは「202020」ツアーグッズを100人にプレゼントする企画が展開されているほか、番組オリジナルコラボグッズが販売中。