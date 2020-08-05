「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」より、初回限定版に同梱されるCDの収録曲の詳細が発表された。
9月2日に発売される同書は「ヒプノシスマイク」のストーリーやキャラクター紹介、相関図、用語解説などの公式設定をまとめた1冊。初回限定版のCDに収録されるDivision All Starsによる新曲「SUMMIT OF DIVISIONS（サミットオブディビジョンズ）」は、作詞・作曲を含む楽曲プロデュースをスチャダラパーが担当する。また中王区・言の葉党の新曲「Femme Fatale（ファムファタール）」は、作詞・作曲をシンガーソングライターのReol、作編曲をGigaが手がけた。
「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」初回限定版CD収録曲
- SUMMIT OF DIVISIONS / Division All Stars（イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ・ディビジョン）
- Femme Fatale / 中王区 言の葉党（東方天乙統女、勘解由小路無花果、碧棺合歓）
- 中王区 言の葉党ドラマトラック
- 中王区 言の葉党ドラマトラック