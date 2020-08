7月27日~8月1日の朝のワイドショーで最も長時間取り上げられたのは、ファッションデザイナーの山本寛斎さんが7月21日に亡くなった訃報で放送時間は計1時間3分53秒だった。テレビ番組・CM調査分析会社「エム・データ」の調べで明らかになった。

調査対象は、期間中にNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日で放送された午前10時半までのワイドショーとニュース番組で、芸能に関連する話題の放送時間を集計した。

次は、お笑いタレントの渡辺直美さんが7月25日、渡辺さんとゆりやんレトリィバァさんが、歌手のレディー・ガガさんとアリアナ・グランデさんのコラボ曲「Lady Gaga “Rain On Me with Ariana Grande”」のミュージックビデオ(MV)を完コピしたパロディーMVをYoutubeに公開した話題で、放送時間は計24分40秒だった。続いて、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉さんが7月30日、相方の渡部建さんの不倫騒動後、公の場初登場となったイベント「プレミアムウォーター新アンバサダー&新CM発表会」に出席した話題で放送時間は計24分32秒だった。 エム・データは、東京、名古屋、大阪地区のテレビ局で放送された番組やCMを、専門スタッフが見て、テレビ番組やCMをテキスト化、データベース化して「TVメタデータ」を構築している。

4位以下は次の通り。

4位 横浜流星さん・新型コロナウイルス感染後、退院報告 5位 竜星涼さんら・映画「ぐらんぶる」プレミアム夏祭りイベント 6位 「関ジャニ∞」ら・関西ジャニーズ大集結し生配信ライブ 7位 三浦春馬さん・新曲「Night Diver」MV公開 8位 「新宿シアターモリエール」・報告書公表 9位 「EXILE」NAOTOさん&土屋太鳳さん・「ダチョウ倶楽部」寺門ジモンさんの初映画監督作品でダブル主演 10位 加藤清史郎さん・映画「#ハンド全力」公開