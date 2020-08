『ダイの大冒険』ビジュアル解禁＆追加キャスト緒方賢一、降幡愛コメント到着！

2020年5月27日の「ドラゴンクエストの日」に10月からテレビ東京系列にて放送されること明らかとなった、アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のキービジュアルがついに解禁となった。



1989年に連載を開始してから30年、2019年12月に新たに発表された『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロジェクト。勇者に憧れる少年・ダイとその仲間たちが織りなす冒険ファンタジーが完全新作となって再びアニメーションとして帰って来る!



この度解禁となったキービジュアルには、中央には勇ましくアバンストラッシュの構えをとるダイ。その額には光る紋章が...。周囲にはダイと共に魔王軍に立ち向かう、ポップとマァムの姿。そんな彼らの勇姿を見守るかのようなアバン。そして背後には魔王ハドラーと、魔王軍軍団長たちの姿が描かれ、さらにその後ろには...!

大注目のキービジュアルとなっている。



また、今回発表となった、ブラス役緒方賢一さんのコメントとゴメちゃん役降幡愛さんのコメントも到着。緒方さんは「素敵な作品に参加出来る事を、大変嬉しく思いました。と同時に、責任の重さを痛感してます。」と語り、降幡さんは「ゴメちゃんを演じられる幸せをいつも噛み締めています。彼らの「生きる」パワーを精一杯届けたいと思います。」とコメントしている。



(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.



<緒方賢一(ブラス役)コメント>

素敵な作品に参加出来る事を、大変嬉しく思いました。と同時に、責任の重さを痛感してます。

ダイ少年との出会いが、私に新たな試練を与えてくれています。立派な大人に育てなければと思う一方、ダイの思いも叶えてあげたい。

ダイ少年が正義のために、沢山の宿敵と戦う面白さと、それによって成長していくプロセスを楽しんでいただければと思います。





<降幡 愛(ゴメちゃん役)コメント>

ゴメちゃんを演じられる幸せをいつも噛み締めています。全身全霊でダイを支える可愛らしいパートナーとして、皆様から愛してもらえるように頑張ります!!

そしてダイやゴメちゃんたち、彼らの「生きる」パワーを精一杯届けたいと思います。

「ピィィィ!!」(※がんばるぞぉ!!)







