2019-20シーズンの欧州カップ戦が約5カ月の中断を経て、ついに再開する。

今シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)とヨーロッパリーグ(EL)は3月に新型コロナウイルスの影響で延期されていたが、欧州主要リーグが終わった8月から再開する。CLは7日、8日からリスタートを迎え、まずは決勝トーナメント1回戦セカンドレグの未消化分、ユヴェントス対リヨン、マンチェスター・C対レアル・マドリード、バイエルン対チェルシー、バルセロナ対ナポリの4試合が行われる。そして、準々決勝からはポルトガルのリスボンで集中開催され、各ラウンドは一発勝負のシングルレグで行われる。

ELはCLに先駆けて5日、6日に決勝トーナメント2回戦から再開する。MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトは、6日にEL決勝トーナメント2回戦セカンドレグでバーゼルとのアウェイゲームに臨む。ヘタフェ対インテル、セビージャ対ローマの2試合はファーストレグも延期となったため、本来のホーム&アウェイ方式ではなく、一発勝負でベスト8進出を懸けて争う。また、準々決勝からはドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州の4都市で集中開催され、CLと同様に各ラウンドはシングルレグで行われる。

さらに8月は、2020-21シーズンのCLとELの予選も開幕する。予備予選はCLが8日と11日に、ELが20日に開催。DF菅原由勢が所属するAZやFW北川航也が所属するラピード・ウィーンなどが参戦する予定のCL予選2回戦は、10日に組み合わせが決まり、試合は25日と26日に行われる。また、FW浅野拓磨が所属するパルチザンやFW加賀山泰毅が所属するインテル・トゥルクなどが出場する予定のEL予選1回戦は、10日に組み合わせ抽選会が行われ、27日に試合が開催される。

19-20シーズンと20-21シーズンが重なり、CLとELだらけになった1カ月がいよいよ始まる。試合や組み合わせ抽選会を詰め込んだ8月の欧州カップ戦の日程は以下のとおり。

【8月5日】

▼EL決勝トーナメント2回戦

シャフタール vs ヴォルフスブルク(第1戦:2-1)

コペンハーゲン vs バシャクシェヒルFK(第1戦:0-1)

マンチェスター・U vs LASK(第1戦:5-0)

ヘタフェ vs インテル(シングルレグ/ドイツ開催)

【8月6日】

▼EL決勝トーナメント2回戦

セビージャ vs ローマ(シングルレグ/ドイツ開催)

レヴァークーゼン vs レンジャーズ(第1戦:3-1)

バーゼル vs フランクフルト(第1戦:3-0)

ウルヴァーハンプトン vs リヨン(第1戦:1-1)

【8月7日】

▼CL決勝トーナメント1回戦セカンドレグ

ユヴェントス vs リヨン(第1戦:0-1)

マンチェスター・C vs レアル・マドリード(第1戦:2-1)

【8月8日】

▼CL決勝トーナメント1回戦セカンドレグ

バイエルン vs チェルシー(第1戦:3-0)

バルセロナ vs ナポリ(第1戦:1-1)

□CL予備予選・準決勝(20-21)

開催地:ニヨン/スイス

トレ・フィオリ(サンマリノ) vs リンフィールド(北アイルランド)

ドリタ(コソボ) sv インテル・ダスカルデス(アンドラ)

【8月9日】

□CL抽選会(20-21)

予選1回戦の組み合わせ

□EL抽選会(20-21)

予備予選の組み合わせ

【8月10日】

▼EL準々決勝

インテル対ヘタフェの勝者 vs レンジャーズ対レヴァークーゼンの勝者

LASK対マンチェスター・Uの勝者 vs バシャクシェヒルFK対コペンハーゲンの勝者

□CL抽選会(20-21)

予選2回戦の組み合わせ

□EL抽選会(20-21)

予選1回戦の組み合わせ

【8月11日】

▼EL準々決勝

オリンピアコス対ウルヴァーハンプトンの勝者 vs セビージャ対ローマの勝者

ヴォルフスブルク対シャフタールの勝者 vs フランクフルト対バーゼルの勝者

□CL予備予選・決勝(20-21)

開催地:ニヨン/スイス

【8月12日】

▼CL準々決勝

アタランタ vs パリ・サンジェルマン

開催地:エスタディオ・ダ・ルス

【8月13日】

▼CL準々決勝

ライプツィヒ vs アトレティコ・マドリード

開催地:エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

【8月14日】

▼CL準々決勝

ナポリ対バルセロナの勝者 vs チェルシー対バイエルンの勝者

開催地:エスタディオ・ダ・ルス

【8月15日】

▼CL準々決勝

レアル・マドリード対マンチェスター・Cの勝者 vs リヨン対ユヴェントスの勝者

開催地:エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

【8月16日】

▼EL準決勝

開催地:ケルン

【8月17日】

▼EL準決勝

開催地:デュッセルドルフ

【8月18日】

▼CL準決勝

開催地:エスタディオ・ダ・ルス

□CL予選1回戦(20-21)

【8月19日】

▼CL準決勝

開催地:エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

□CL予選1回戦(20-21)

【8月20日】

□EL予備予選(20-21)

【8月21日】

▼EL決勝

開催地:ケルン

【8月23日】

▼CL決勝

開催地:エスタディオ・ダ・ルス

【8月25日】

□CL予選2回戦(20-21)

【8月26日】

□CL予選2回戦(20-21)

【8月27日】

□EL予選1回戦(20-21)

【8月31日】

□CL抽選会(20-21)

予選3回戦の組み合わせ

□EL抽選会(20-21)

予選2回戦の組み合わせ

【9月1日】

□CL抽選会(20-21)

予選プレーオフの組み合わせ

□EL抽選会(20-21)

予選3回戦の組み合わせ