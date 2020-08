SCANDAL・MAMI バイト時代の牛丼屋ならではの“業界用語”を振り返る

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。先週に実施した番組コーナーをスッキリさせる企画「Catch Up 真夏のクリアランスメール」を経て、8月3日(月)の放送ではリスナーからのメールに心機一転、あらためて応えていきました。————先週にお届けした番組コーナーの整理整頓・断捨離企画「Catch Up 真夏のクリアランスメール」で、コーナーの数をスッキリさせたSCANDAL。今回はリスナーと繋がる選りすぐりのコーナーをお届けしていきました。HARUNA:先週の「真夏のクリアランスメール」で、コーナーの数をすっきりさせました。ということで、まずは「ギョーコレ」(業界用語コレクション)のメールです。アーモンドボンドさんから。「『ギョーコレ』」についてです。私は航空業界で働いています。この業界では電話などで座席番号を伝える際、伝達ミスがないように独特な言い回しをします。例えばエアチケットの「3B」であれば、「3のBaker(ベーカー)」というようにアルファベットをそのまま言うのではなく、Aから順番に隠語があり、それを使って会話をします。この場で隠語の紹介はできませんが、皆さんもツアーなどで飛行機を利用することが多々あると思いますので、楽しみのひとつとしてぜひ使ってみてください」RINA:なるほど。TOMOMI:覚えるのが大変やね。HARUNA:結構あるよね。TOMOMI:「B」(ビー)と「D」(ディー)を間違えへんようにとかやね。HARUNA:そういうことか。TOMOMI:「3のAPPLE(アップル)!」とかそういうこと?RINA:これは他の業界でもあるって聞いたことがある。TOMOMI:そうなんや。RINA:パソコンに関する(電話の)やりとりでお客さんに伝えるとき、そのアルファベットではじまる単語で言うとか。MAMI:あ、はい!(何かを思い出した様子)HARUNA:MAMIさんどうぞ。MAMI:牛丼屋さんで働いていたときに、牛丼の数って“何丁”で言うのね。“一丁”とか“丁”で表すんだけど。2は“二丁”って言うと1丁と間違えるから“ふた丁”って必ず言うの。そういうのは確かにあった。TOMOMI:間違えると一大事やからね。RINA:なるほど。TOMOMI:続いてのメールは、いちごめんさんから「SCANDAL、その前に」のメールです。「『SCANDALその前に』…まずテーマに行く前に私は小学校教諭の免許を持った保育士です!」RINA・TOMOMI:ヘイ! ティーチャー!※※「先生」のお仕事についている方がやけに多い「Catch up」では、先生であるリスナーはその旨を最初に一言添えてもらえると、メンバー全員で「ヘイ! ティーチャー」とコールする決まりとなっています。HARUNA・MAMI:あ、忘れてた……。TOMO…言えてなかったね。RINA:これいいなあ。TOMOMI:楽しいなあ、もう1回いく?……私は小学校教諭の免許を持った保育士です!一同:ヘイ! ティーチャー!TOMOMI:楽しい、これにしてよかった。「私のSCANDALその前に…はSPEED、モー娘。、絢香、AI、YUIなどです! 基本的に女性アーティストに惹かれる傾向があって、歌って踊れる、もしくはシンガーソングライターというような系統にハマってきました! 私は27歳でSCANDALの皆さんとほぼ同世代なので、似たような道を通ってきてはいるのかな?同志とも言えるSCANDALファンの皆さんの(特に人生の諸先輩方の)“SCANDALその前に”ほど、変化球的な過去はありませんが、逆に同世代のSCANDALファンがどのような道を通ってきたのかも気になります! 先日の『カオスな夏のプレイリスト』みたいな、SCANDALのルーツの音楽というよりも、4人それぞれのパーソナルな思い出の音楽とかも興味深かったので、またやって欲しいです!」TOMOMI:SPEEDやモー娘。は私たち世代ですよね……。RINA:そうやねMAMI:そこであげてくれたアーティストは、全部通ってきてない?TOMOMI:全部カラオケで歌えるよね。MAMI:ダンススクールのときの課題曲でやった曲が多いね、世代ですね。TOMOMI:この並びを見ただけでワクワクしちゃうね。RINA:同世代がどんな音楽を聴いて、うちらのことを聴いてくれているのか、気になるねHARUNA:「スキャンダルその前に」のコーナーって、結構ちょっと大人の方のメールが多かったからね。RINA:おじさんが作ったテーマやからね(笑)。TOMOMI:確かに20代後半から30代前半の「スキャンダルその前に」をいっぱい聞きたいな!* * *リスナーからのメッセージはまだまだ続きます。この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホサービス「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト::https://audee.jp/program/show/100000056