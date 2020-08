「あらいぐまラスカル」のノベルティが、ファミリーレストラン・ココスにて8月11日から配布される。

今回の施策は、2019年10月に実施されたキャンペーンに続く第2弾。前回の好評を受け、今回も「ラスカルマグネットつき」と記載のある対象商品を注文するごとに、新たなデザインの「ピタッと!ラスカル 立体マグネット」がプレゼントされる。マグネットはココスのユニフォームを着て掃除をするラスカルや、注文にあわてるラスカル、ココスで提供されている包み焼きハンバーグを運ぶラスカルなど全6種類が用意された。なおキャンペーンはノベルティがなくなり次第終了となるのでご注意を。

さらに同キャンペーンの実施に併せ、8月11日にコラボレーションLINEスタンプを発売。スタンプはココスのユニフォームを着てレジ打ちをするラスカルなど、全8種のセットになっている。購入には税込120円または50コインが必要。

(c) NIPPON ANIMATION CO., LTD.