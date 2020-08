Perfume、ワンオク、サカナクションも！ “結成＆デビュー15周年”GRANRODEOの同期がスゴイ！

結成15周年を迎えたロックユニット“GRANRODEO”のボーカル・KISHOW(谷山紀章)とギタリスト・e-ZUKA(飯塚昌明)がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「GRANRODEOのまだまだハートに火をつけて」。7月28日(火)の放送では、“15周年”をキーワードに、GRANRODEOと同期のアーティストやタレントを幅広く調査。意外な同い年が見つかりました!この日の放送は、7月31日(金)に「GRANRODEO OFFICIAL YouTube Channel」にて行われた、初の世界同時配信オンラインライブ『GRANRODEO 15th ANNIVERSARY Startup Live 〜たかが15年〜』の開催直前! “たかが15年、されど15年”ということで、GRANRODEOが、同じく15周年を迎えた人、モノ、コトにスポットをあて、時の流れを振り返りました。KISHOW:Perfumeのお三方は、東京でメジャーデビューする前に広島で活動していらっしゃったけど、メジャーデビューしたのが2005年9月21日なので、僕らより前ですね(※GRANRODEOのデビュー日は2005年11月23日でした)。e-ZUKA:お、“Perfume姉さん”!KISHOW:「ポリリズム」かな、僕が1番最初に知ったのは。メジャーファーストシングルは「リニアモーターガール」。今年は結成20周年&デビュー15周年イヤーだそうですね。素晴らしい! 世界的にも人気がありますね。KISHOW:(ONE OK ROCKは)2005年にバンド結成だそうですね。e-ZUKA:そうなんだ!KISHOW:海外を視野に活動されていますからね。去年の2月に『Eye of the Storm』を全世界同時リリースして。e-ZUKA:かっこよかった。僕も買いましたよ。KISHOW:ほんと?e-ZUKA:もちろんですよ! 買っていれば、いつか(ONE OK ROCKの)メンバーに入れてくれるんじゃないかな(笑)。KISHOW:SUPER BEAVERも、2005年4月(結成)ですから“兄さん”ですね。かっこいいですよね。ボーカル(渋谷龍太)もかっこいいです。KISHOW:SPYAIRは、2016年のイナズマロックフェスの雷神ステージで、俺らの後にトリをやっていたかな。愛知出身の4人組ロックバンド。彼らも2005年結成だそうです。KISHOW:まぁおしゃれ! 2005年結成らしいですね。ギタリストの長岡亮介さんは、“浮雲”の名義で、東京事変の2代目ギタリスト。僕もよくカラオケで歌う(東京事変の)曲があるんですけど、浮雲さんの歌のパートも歌っています。MVも好きですね。KISHOW:サカナクションは、デビューが2007年だけど結成が2005年らしい。e-ZUKA:あ、そんなになるんだ。KISHOW:だから同期。“山口(一郎)くん”と言ってもいい(笑)。e-ZUKA:んふふ(笑)。KISHOW:でもデビューは向こうのほうが2年後なので、“ロデオパイセン”と呼んでくれてもいいんだよと。e-ZUKA:(同期のアーティストは)すごい人たちばっかりじゃないですか!KISHOW:僕、みんな好きですね。KISHOW:芸人部門ということで……2005年から活動。僕もよく“イェ~イ”って言いますけどね……イェ~~~~イ!(と本気でシャウト)e-ZUKA:あ、聞いたことある(笑)。よく言うよね。KISHOW:今、ちょっと“サンシャイン風”にやってみた。“サンシャイン谷山”と呼んでいただいてもいいです(笑)。その他にも、ゲームでは“アイマス”こと『THE IDOLM@STER』の初代が発売。野球では東北楽天ゴールデンイーグルスが初めて公式試合を行ったのも2005年のことでした。ちなみに、KISHOWが愛飲し、公式アンバサダーにも任命された麦焼酎「いいちこ」ブランドの高級酒「iichiko SPECIAL」が発売されたのも、2005年なのだとか。長いようで短く、短いようで長い“15年”という時の流れを、GRANRODEOも感じていたようでした!<番組概要>番組名:GRANRODEOのまだまだハートに火をつけてパーソナリティ:GRANRODEO(KISHOW、e-ZUKA)放送日時:毎週火曜21:00~21:30番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/gr/mada2/top