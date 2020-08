カプコンカフェ×『コードギアス 反逆のルルーシュ』 カフェコラボグッズ一斉公開！

2020年8月20日(水)~9月23日(水)の期間中、イオンレイクタウンkaze内カプコンカフェ イオンレイクタウン店において、新型コロナウイルス対策の感染防止対策を行ったうえで開催される『コードギアス 反逆のルルーシュ』コラボレーションの、カプコンカフェ限定のオリジナルコラボグッズを一斉公開! あなたの気になるグッズはどれかな!?



柔らかなカラーリングが乙女心をくすぐる、デイリーユースアイテムがカプコンカフェにて登場!

アッシュフォード学園での学園祭をイメージした賑やかなイラストをあしらった、ルルーシュたちの大人かわいいアイテムが盛りだくさんだ。



今回、デイリーユースできるラインナップをテーマに、ルルーシュ・スザク・C.C.・カレン・ナナリーのそれぞれのテーマカラーを使った ”ラメアクリル” 仕様の「バッグキークリップ」をはじめ、メイクブラシはもちろんのこと充電器やケーブルなども収納可能な仕切りが付いた「マルチポーチ」、マットな手触りがおしゃれポイントの「スクエアミラー」など、大人でも持ちやすい落ち着いたカラー配色にこだわって仕上げたアイテムが用意されている。



ミラーやコスメなどが収納できる持ち歩きしやすい便利なサイズ感の「スクエアミニポーチ」は同時発売のスクエアミラーがすっぽり入るアイテム。

合わせて使えるグッズも多いので、揃えたくなっちゃうかも。



なお、「カプコンカフェ」では、席を事前に用意する「ネット予約」も受付中。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となる。



コラボカフェは2020年8月20日(木)〜9月23日(水)まで。

アイテムをチェックして、カフェも楽しもう。



(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.