Disney＋で夏祭り！　アノ名作をイッキ見しちゃおう

2020年8月5日(水)より、ディズニーが展開する定額制公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、”夏祭り” の開催が決定した。



ディズニープラスだからできるスペシャル企画が開催!

この夏、家族で見たいディズニー作品を3つのテーマにあわせて家族全員で楽しめる楽しむ夏祭りアイデアが特設サイトで大特集する、『ディズニープラスでみんなイッキミ ”夏祭り” キャンペーン supported by ディズニー★JCBカード』を2020年8月5日(水)〜8月27日(木)まで開催する。



ディズニープラスの作品をイッキミしながら、「あんな楽しみ方」や「こんな楽しみ方」のアイデアをみんなでシェアして、この夏、家族みんなで、おうちで思いっきり楽しもう! というディズニープラスならではのサマーキャンペーン。

さらに、楽しみ方をシェアすると 東京ディズニーリゾートのホテル宿泊など豪華賞品が当たるSNS投稿キャンペーンも行われる。キャンペーン期間中には、ディズニープラスのアプリ上からSNSまで様々な企画が行われる予定だ。



用意されているテーマは、『アナと雪の女王2』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』などの「いざ冒険の世界へ!サマーアドベンチャー」(8月7日〜)、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・ユニバーシティ』などの「いろんなカタチの絆がここにある。ピクサーで感じる『絆』」(8月14日〜)、『スパイ in デンジャー』、『マンダロリアン』などの「はじめて出会う、新しい発見。ディズニープラス独占配信」(8月7日〜)の3つ。



SNSキャンペーンでは「#ディズニープラスイッキミキャンペーン」をつけて、この夏あなたがディズニープラスで見たい作品を投稿すると、東京ディズニーリゾート®ディズニーホテルの宿泊券が抽選でプレゼントされる。



さらに、8月5日からは特設サイトにて、「ディズニープラスをおうちで楽しむ夏祭りアイデア」もぞくぞくとご紹介!

ディズニープラスを色々なテーマでイッキミするだけでなく、さまざまな作品やキャラクターにちなんで、工作をしたり、お料理を楽しんだり、家族でおうちで過ごすのにぴったりなアイデア情報が盛りだくさん。



おうち時間の充実に、「Disney+」を楽しんでみては!



(C)2020 Disney and its related entities