Perfume 9月は楽しみがいっぱい！「大忙しかも」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月16日(水)リリースのニューシングル『Time Warp』について、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月3日(月)放送分)あ〜ちゃん:「TOKYO GIRL」のさらに大人バージョンだって。新しい。かしゆか:確かに制服感あるもんね。のっち:今、アーティスト写真だけみんな見てるはず。あ〜ちゃん:そっかそっか。肩がちょっとビッとなってて、黒とエメラルドグリーンのバイカラーだからかな? 「TOKYO GIRL」も2色だったもんね。かしゆか:うん。完全生産限定盤のほうに、特典DVDの他に“特製カセットテープ”が付いてるんだよね。この時代に、カセットテープを出すっていうね。あ〜ちゃん:ねぇ〜。カセットテープ自体が、今年で生産が終わっちゃうって聞いて……。今回のミュージックビデオをまだみんなに見てもらってないので、何が何やら分かんないと思うんですけども(笑)。表と裏があるわけですよ。(カセットテープには)A面とB面がありますよね……ということですね! 何なんでしょうね〜?(笑)。のっち・かしゆか:(笑)。あ〜ちゃん:ぜひカセットテープ……こういう歴史のある物を、なくなる前にみんなでまた楽しめたらいいですよね。のっち・かしゆか:はい。かしゆか:そう、「再生」がカップリングに入ってるんだよね。あ〜ちゃん:うちらも再生に救われてて……ビデオもそうだけど、この曲の持つ力がすごくて。もう本当に笑顔にしてもらってるよね。かしゆか:うん、もう楽しくなっちゃう。のっち:なんかねぇ。歌うと楽しいんだよね。この間テレビで歌わせてもらってさ、楽屋で練習してるときもめちゃめちゃ楽しかったもんね。あ〜ちゃん:楽しかった。久々のパフォーマンスだったから緊張し過ぎたのもあるし、気持ちの面でもいろんな事を思う日だったから……。すごい心の整理がつかなくて。なんか笑いながら、泣きながら、踊りながら……けど、この曲で笑顔になりながら。いろんな顔になってたよね。のっち:なってたね。あ〜ちゃん:「再生」はやっぱりすごいなって思ったから、気持ち分かるよ。収録されますからね。良い音源で聴いてください。のっち:ありがとう。そうそう。Perfume結成20年とメジャーデビュー15周年の締めくくりということで、今年の9月にライブDVDだったり、『Reframe』……私たちが2019年に行ったショーみたいなライブが劇場公開されたりとか、シングル『Time Warp』の発表だったりありましたが……。かしゆか:はい。のっち:まだまだね、発表がありそうな雰囲気ありますよね。かしゆか:なんか続きそうですよね。あのロゴを見てても、まだまだステップありそうですよね。9月は大忙しかもしれませんねぇ?あ〜ちゃん:……お金貯めてて。のっち・かしゆか:(笑)。かしゆか:すいません、お金かかること多いかもしれません(笑)。あ〜ちゃん:みんなで楽しくするからね。のっち:お楽しみにですね。ニューシングル『Time Warp』や『Perfume 15th & 20th anniv with you all』についての詳細は、オフィシャルサイト(https://www.perfume-web.jp/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/