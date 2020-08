期間限定のバーチャル遊園地『ポケモンバーチャルフェスト』が8/12にオープン！

ポケモンは、バーチャルSNS「cluster(クラスター)」内で8月12日(水)から31日(月)まで、バーチャル遊園地『ポケモンバーチャルフェスト』を開催することを発表した。



バーチャル遊園地『ポケモンバーチャルフェスト』は、「みんなでつくる、夏の思い出」をテーマにした、仮想世界にある未完成の遊園地。みんなで「ミッション」に挑むと、その成果に応じて「テーマパーク」内のアトラクションやコンテンツがどんどん増え、テーマパークが完成していく。



テーマパークには、モンスターボール型の「ポケモンキョダイ観覧車」や「ホエルオーのスカイオーシャンクルーズ」などのポケモンをモチーフとした大迫力のアトラクションのほか、「インテレオンの射的屋さん」や「ダグトリオの輪投げ屋さん」などの夏らしいコンテンツも用意。ミッションにどんどん挑んで、みんなで「ポケモンバーチャルフェスト」を完成させよう!



さらに、テーマパーク内にあるステージでは、『ポケットモンスター ソード・シールド』のポケモンバトルのパブリックビューイングなど、みんなで一緒に盛り上がれるイベントが開催される。また、8月29日(土)〜31日(月)には、ピカチュウのダンスショーや打ち上げ花火など、特別なイベントを開催予定! 詳細は追って「ポケモンバーチャルフェスト」特設サイトで発表する。



この夏、友達や家族と一緒に『ポケモンバーチャルフェスト』で最高の思い出をつくってみてはいかが?



(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(C)2017 Cluster, Inc.