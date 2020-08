MIYAVI、最新アルバムのアコースティックアレンジEPリリース

MIYAVIが、最新EP『Holy Nights (Lockdown 2020)』を2020年9月4日にリリースする。



今回のEPは、今年4月にリリースしたアルバム『Holy Nights』の収録曲3曲をアコースティック&ストリングス仕様にアレンジしたもの。本作は東京にいるMIYAVI 本人と、共同プロデューサーであるレニースコルニク率いるロサンゼルスの制作チームとの遠隔でのセッションにて作られた。収録曲は「Holy Nights (Lockdown 2020 ver.)」「Heaven Is A Place On Earth (Lockdown 2020 ver.)」「Bang! (Lockdown 2020 ver.)」の3曲と、それぞれのインストゥルメンタル。また、EP『Holy Nights (Lockdown 2020)』に対して、MIYAVIは以下のコメントをしている。



「非常事態宣言=ロックダウンの状況下で、ロサンゼルスの制作チームと遠隔で作り上げました。今このタイミングだからこその空気感が詰まってるんじゃないかなと思います。この時代に生まれてきた ”Holy Nights” という作品の世界観と存在意義、決して憂いだけではない、それぞれの楽曲に込められた希望への想いも感じてもらえれば幸いです」



さらに「MIYAVI Virtual LIVE」の配信が8月28日に開催決定。舞台は、「teamLab Planets TOKYO」(東京都江東区豊洲)となる。MIYAVIの近未来的なギターミュージックと、世界中からも注目を浴びるteamLabが創り出す光のアートとの融合を図り、ドローン撮影による新たなライブを世界に向けて発信する。詳細は後日発表。





<リリース情報>







MIYAVI

配信EP『Holy Nights (Lockdown 2020)』



配信日:2020年9月4日(金)発売



1. Holy Nights (Lockdown 2020 ver.)

2. Heaven Is A Place On Earth (Lockdown 2020 ver.)

3. Bang! (Lockdown 2020 ver.)

4. Holy Nights (Lockdown 2020 ver.) - インストゥルメンタル

5. Heaven Is A Place On Earth (Lockdown 2020 ver.) - インストゥルメンタル

6. Bang! (Lockdown 2020 ver.) - インストゥルメンタル



<ライブ情報>



進化系バーチャルライブ

「MIYAVI Virtual LIVE - Level 3.0」



配信日:2020年8月28日(金)配信

※詳細は後日発表。



MIYAVI Official HP:http://myv382tokyo.com/