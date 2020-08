『すみっコぐらし』かわいいマリン柄新タルトはさわやかなヨーグルト風味♪

バンダイ キャンディ事業部では、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” より、夏にぴったりなさわやかなヨーグルト風味のチルドデザート『すみっコぐらしタルト summer ver.』を2020年8月5日(水)より、イオン(北海道・本州・四国・九州)、ダイエー、マルナカ、山陽マルナカ、マックスバリュ(北海道・関東・東海・北陸・西日本・九州)、イオンスーパーセンター、イオンマーケットのチルドデザート売場にて順次発売する。



電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい、という「すみっこ好き」をテーマに2012年に誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。昨年秋『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が興行収入14億円超えの大ヒット(2020年4月付)を記録し、もはや国民的な人気キャラクターとなっている。



そんな大人気キャラクター ”すみっコぐらし” のタルトが新たなデザインと味で新登場!

今回はみんなで ”マリンごっこ” をするかわいいすみっコたちのデザインで登場。タルトの上には、すみっコたちがそれぞれ、夏らしいセーラー服やマリン帽に身をつつみ、浮き輪を手にしたかわいらしいデザインのフィルムがのっている。フィルムの絵柄はしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、集合柄の全6種類、パッケージは全2種類のデザインで展開。どのデザインにしようか、店頭でお気に入りを選ぶのもお楽しみの一つだ。



また、タルト生地の中にはなめらかなヨーグルト風味のムースがつまっており、甘味と酸味のバランスにこだわった、さわやかな夏のおやつにぴったりの味わいに仕上がっている。



