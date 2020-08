現代アートの超大物トップランナーが一堂に！「STARS展：現代美術のスターたち－日本から世界へ」開幕

日本という枠を越えて世界で高い評価を得ているアーティストたちの作品が集う珠玉の展覧会が森美術館で開催中だ。フィーチャーされているのは草間彌生、李禹煥(リ・ウファン)、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博司。この6名の過去から現在の作品を通して、国境や文化を越えた普遍的な課題の追求、伝統や美学、テクノロジーやサブカルチャーといった日本固有の社会的、文化的、経済的背景を踏まえて探り、彼らが実践する美術の本質的な役割を根幹から問いかけている。あわせて1950年代から今日まで海外で開催された主要な日本現代美術展に関する資料も展示され、時代の評価軸や系譜を検証することもできる。



現代美術の入門編として初心者でも楽しめるよう、大型のインスタレーションや映像で体感できる作品展示と、日本の現代美術史や作家について学ぶ資料展示でわかりやすく互換と知識を刺激しているのも見どころのひとつ。



6名のアーティストの世界での活動経歴も各種資料で解明されているほか、彼らが自らの言葉で自身のキャリアや自作について語る音声ガイドは必聴だ。





STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ

会期:2020年7月31日(金)―2021年1月3日(日)

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

開館時間 10:00~22:00(火曜日のみ17:00まで) ※入館は閉館時間の30分前まで

会期中無休 ※ただし、9/22(火・祝)、11/3(火・祝)は22:00まで

入館料:一般2000円、学生(高校・大学生)1300円、子供(4歳から中学生)700円、シニア(65歳以上)1700円

●入場は事前予約制です。専用オンラインサイトで日時指定券をご購入ください。

https://www.e-tix.jp/mamtcv/

●新型コロナウイルスの感染症対策への取り組みについてはウェブサイトにてご確認ください

https://www.mori.art.museum/jp/news/2020/06/4102/

公式サイト

www.mori.art.museum









草間彌生

《たくさんの愛のすばらしさ》

2019年/アクリル絵具、キャンバス/100.3×100.3 cm/所蔵:有限会社 ティーパーティー



李禹煥

《関係項》

1969/1982年/鉄板、ガラス、石/180×220×40 cm

Lee Ufan/Relatum/1969/1982/Iron plate, glass, stone/180 x 220 x 40 cm



宮島達男

《Sea of Time 98》

1998年/展示風景:「家プロジェクト『角屋』」ベネッセアートサイト直島(香川)1998年/撮影:上野則宏

Tatsuo Miyajima/Sea of Time 98/1998/Installation View: Art House Project ”Kadoya,” Benesse Art Site Naoshima, Kagawa, Japan, 1998/Photo: Ueno Norihiro



奈良美智

《Submarines in Girl》

1992年/アクリル、キャンバス/100×150 cm/個人蔵

Yoshitomo Nara/Submarines in Girl/1992/Acrylic on canvas/100 x 150 cm/Private collection



杉本博司

《シロクマ》

1976年/ゼラチン・シルバー・プリント/42.3×54.6 cm/所蔵:大林コレクション

Hiroshi Sugimoto/Polar Bear/1976/Gelatin silver print/42.3 x 54.6 cm



草間彌生

《ピンクボート》

1992年/詰め物入り縫製布、ボート、オウル/90×350×180 cm/所蔵:名古屋市美術館

Yayoi Kusama/Pink Boat/1992/Stuffed sewn fabric, boat, pair-oar/90 x 350 x 180 cm/Collection: Nagoya City Art Museum



奈良美智

《Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon》

2006年/ミクスト・メディア/476×354×495cm/制作協力:graf/所蔵:金沢21世紀美術館/撮影:中道 淳/ナカサアンドパートナーズ

Yoshitomo Nara/Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon/2006/Mixed media/476 x 354 x 495 cm/Cooperation provided by: graf/Collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa/Photo: Nakamichi Atsushi / Nacása & Partners



村上 隆

《Ko2 ちゃん(プロジェクトKo2)》

1997年/油性塗料、アクリル絵具、グラスファイバー、鉄/181×61×102.5 cm



宮島達男

《30万年の時計》

1987年/発光ダイオード、電子回路、電線、他/32×21× 4.5 cm/撮影:広瀬忠司



李禹煥

《対話》

2020年/アクリル絵具、キャンバス/291×218 cm





村上 隆

《チェリーブロッサム フジヤマ JAPAN》

2020年/アクリル絵具、キャンバス/500× 2,125 cm



奈良美智

《Miss Moonlight》

2020年/アクリル絵具、キャンバス/220×195 cm



杉本博司

《Revolution 008 カリブ海、ユカタン》

1990年/ゼラチン・シルバー・プリント/238.8 ×119.4 cm