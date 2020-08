配信時間は6（ROCK）時間！ 『SHOW BY ROCK!!』初の大規模オンラインイベントの開催が決定！

『SHOW BY ROCK!!』初となる大規模オンラインイベント『SHOW BY ROCK!! 3969 Festival 2020〜6(ROCK)時間だょ♪全ロッカー集合!!〜』が、9月27日(日)に開催されることが発表された。



バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』を制作することが決定。また同月、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3月16日(月)には100万DLを突破している。



そんな本作のイベントは、1部がライブパート、2部がキャストトークショー、3部がスタッフトークショーという構成で、1部と2部の間には「SHOW BY ROCK!! 公式YouTubeチャンネル」他にて特別番組を無料配信する。Rockにちなんで、なんと合計6時間配信が行われるとのことで、どのようなイベントになるのか期待が高まる。



出演は、植田真梨恵(しにものぐるい楽曲提供)、稲川英里(シアン役)、野口瑠璃子(アイレーン役)、遠野ひかる(ほわん役)、夏吉ゆうこ(マシマヒメコ役)、和多田美咲(デルミン役)、山根 綺(ルフユ役)ほかと、今後解禁される追加の出演者情報などにも注目だ。



「2020年サンリオキャラクター大賞」で8位入賞を獲得するなど、勢いの止まらない『SHOW BY ROCK!!』。すでに発表されている新作TVアニメーション『SHOW BY ROCK!!STARS!!』とあわせて、本イベントの続報を楽しみに待とう!!



(C)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M