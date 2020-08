AK-69、死生観をテーマに臨んだヘヴィ・チューン「If I Die feat. ZORN」MV公開

AK-69の8月2日より先行配信がスタートした3rdアルバム『LIVE : live』から、収録曲「If I Die feat. ZORN」のMVが公開された。



本アルバムはiTunes ヒップホップ/ラップ・アルバムで1位を獲得するだけでなく、総合アルバム・ランキングでも1位を獲得。活動初期を彷彿とさせるフロウから最新フロウ、そしてシンガーとして歌うAK-69そのものが収録されている。また、収録曲「If I die feat.ZORN」のフル尺MVも公開された。死生観をテーマに臨んだヘヴィ・チューンにラッパーZORNをフィーチャーされている。







さらに、2020年8月28日21時からは、AK-69の地元である名古屋城からの収録ライブ「LIVE:live from Nagoya」を「ABEMA PPV」で独占配信も発表。ゲスト・アーティストには、ZORN、R-指定、SWAY、IO、MC TYSON、ellow Bucksなど、いまの日本のHIPHOPシーンを牽引するメンバーが参戦予定。AK-69は、生配信ではなく収録ライブを選んだ理由について「HIP HOPシーンのトップに立っている人間として、今回の名古屋城ライブでは”リアルなライヴの代替品”じゃなくて”映像配信だからこそできる表現”というのをしっかり提示したいと考えています。俺は音質、カット割りやエフェクト、CG演出など、こだわった表現をちゃんと形にしたい」と説明。「誰も見た事の無い絵と、今だからこそ伝えたいメッセージをエンターテイナーとして皆に届けて、新しい驚きや感動を与えたいですね」と、語っている。





<リリース情報>







AK-69

『LIVE : live』



配信日:2020年8月2日(日)

CD発売:2020年8月5日(水)

【通常盤】(CD)2800円(税抜)

【初回盤】(CD+DVD)3800(税抜)



=収録内容=

1. LIVE : live

2. No Limit 〜この映画のあらすじなら知ってる〜

3. Bussin feat. ¥ellow Bucks

4. Speedin feat. MC TYSON, SWAY, R-指定

5. B-Boy Stance feat. IO

6. Guest List

7. Skit -Toast To That-

8. もしよければ

9. Ha?

10. Hard To Remember -Season 0.5-

11. See You Again -Season 1-

12. I Dont Wanna Know -Season 2-

13. ハレルヤ -The Final Season-

14. Skit -Procession-

15. If I Die feat. ZORN

16. Hard To Remember -Season0.5- Remix feat. Eric Bellinger ※BONUS TRACK



・DVD内容

No Limit 〜この映画のあらすじなら知ってる〜

Bussin feat. ¥ellow Bucks

Speedin feat. MC TYSON, SWAY, R-指定

Guest List

Hard To Remember -Season0.5-

See You Again -Season 1-

I Dont Wanna Know -Season 2-

ハレルヤ -The Final Season-

If I Die feat. ZORN

Lonely Lion feat. 清水翔太

You Mine feat. t-Ace

Making Movie



Official HP:https://ak-69.jp/