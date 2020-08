AK-69が客演にZORNを迎えた新曲「If I Die feat. ZORN」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「If I Die feat. ZORN」はAK-69が昨日8月2日に配信リリースしたニューアルバム「LIVE : live」の収録曲で、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「クレイジーレイン」の主題歌。「もし自分が死んでしまったら」というテーマのもと、AK-69は「If I die, If I die この魂だけは奪う事は出来ねぇ If I die, If I die お前の胸で燃やすこの火 That's my way If I die」と熱く歌い、「もし俺が今から100日後 / 死ぬラッパーでも最期まで書く一行」と歌い出しからパンチラインを炸裂させるZORNは「地獄まで浸透 ハンパないって噂 / 三途の川なんてバタフライで下っちゃう / その頃仲間は葉っぱ巻いてるかな / 俺の墓の前で焚かないでください」と固い韻を踏みながらユーモアたっぷりにラップしている。