嵐のライブDVD / Blu-ray「ARASHI Anniversary Tour 5×20」が9月30日に発売される。

嵐は2018年11月から2019年12月にかけてデビュー20周年ツアーを行い、全50公演で237万5000人を動員。このたびリリースが決定した映像作品には、日本史上最大規模となった本ツアーより2019年12月に東京・東京ドームで行われた最終公演の様子がDVDおよびBlu-rayに収録される。また本作の初回プレス分には72ページのフォトブックレットが付属する。

嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」収録曲

・Overture

・感謝カンゲキ雨嵐

・Oh Yeah!

・Step and Go

・言葉より大切なもの

・Find The Answer

・I'll be there

・迷宮ラブソング

・La tormenta 2004

・Breathless

・Everything

・果てない空

・アオゾラペダル

・復活LOVE

・Believe

・Lucky Man

・夏疾風

・BRAVE

・COOL & SOUL

・マイガール

・One Love

・Face Down

・つなぐ

・Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~

・Sakura

・truth

・A・RA・SHI

・a Day in Our Life

・ハダシの未来

・サクラ咲ケ

・きっと大丈夫

・Monster

・Troublemaker

・ワイルド アット ハート

・GUTS!

・君のうた

・5×20

・ファイトソング

・エナジーソング~絶好調超!!!!~

・PIKA★★NCHI DOUBLE

・Love so sweet

・Happiness